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Катакомби в центрі Харкова: краєзнавець припустив, що виявили (фото)

Суспільство 14:24   01.08.2025
Оксана Горун
Катакомби в центрі Харкова: краєзнавець припустив, що виявили (фото) Фото: пресслужба ХМР

Не “старовинні катакомби”, а підвали будинків, які знесли в середині XX століття, виявили у сквері “Стрілка”, вважає краєзнавець Іван Пономаренко.

Свої аргументи, старі фото та карти він опублікував у фейсбуці.

“Старовинні катакомби” – це підвали будинків, які там були до 1950-х рр. У коментарях залишив фото, як виглядала забудова скверу на аерофото 1941 р.”, – написав Пономаренко.

Аерофотозйомка скверу Стрілка - зараз і в ХХ столітті
Джерело фото: Іван Пономаренко/фейсбук

Він також опублікував фото того, як виглядала місцевість трохи правіше за нинішній сквер (колишній Торговий провулок, зараз тут знаходиться новобуд – Будинок на Набережній).

старовинні фото центру Харкова - Стрілка
Джерело фото: Іван Пономаренко/фейсбук

І план цього кварталу 1887 року разом з останніми фото забудованого скверу 1960-х років – перед підривом будівель.

Що було на Стрілці у Харкові до скверу
Джерело фото: Іван Пономаренко/фейсбук

Нагадаємо, 1 серпня Харківська міськрада повідомила, що у сквері в центрі Харкова через зсув ґрунту відкрилися невідомі підземні катакомби. Наразі комунальники почали розчищати територію, щоб надалі вивчити це підземелля. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що до дослідження вже залучили істориків і краєзнавців. Зокрема, за даними мерії, це історик Максим Розенфельд. Сам міський голова озвучив дві можливі версії щодо того, що виявили: це може бути старовинний водогін або залишки Рибної площі та ринку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 14:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не “старовинні катакомби”, а підвали будинків, які знесли в середині XX століття, виявили у сквері “Стрілка”, вважає краєзнавець Іван Пономаренко".