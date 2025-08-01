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Катакомбы в центре Харькова: краевед предположил, что обнаружили (фото)

Общество 14:24   01.08.2025
Оксана Горун
Катакомбы в центре Харькова: краевед предположил, что обнаружили (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Не «старинные катакомбы», а подвалы домов, которые снесли в середине ХХ века, обнаружили в сквере «Стрелка», считает краевед Иван Пономаренко.

Свои аргументы, старые фото и карты он опубликовал в Facebook.

«Старинные катакомбы» — это подвалы домов, которые там были до 1950-х гг. В комментариях оставил фото, как выглядела застройка сквера на аэрофото 1941 года», — написал Пономаренко.

Аэрофотосъемка сквера Стрелка - сейчас и в ХХ веке
Источник фото: Иван Пономаренко/Facebook

Он также опубликовал фото того, как выглядела местность немного правее нынешнего сквера (бывший Торговый переулок, сейчас здесь находится новострой — Дом на Набережной).

старинные фото центра Харькова - Стрелка
Источник фото: Иван Пономаренко/Facebook

И план этого квартала 1887 года вместе с последними фото застроенного сквера 1960-х годов — перед подрывом зданий.

Что было на Стрелке в Харькове до сквера
Источник фото: Иван Пономаренко/Facebook

Напомним, 1 августа Харьковский горсовет сообщил, что в сквере в центре Харькова из-за оползня открылись неизвестные подземные катакомбы. Сейчас коммунальщики начали расчищать территорию, чтобы в дальнейшем изучить это подземелье. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что к исследованию уже привлекли историков и краеведов. В частности, по данным мэрии, это историк Максим Розенфельд. Сам городской голова озвучил две возможные версии относительно того, что обнаружили: это может быть старинный водопровод или же остатки Рыбной площади и рынка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 14:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не «старинные катакомбы», а подвалы домов, которые снесли в середине ХХ века, обнаружили в сквере «Стрелка», считает краевед Иван Пономаренко".