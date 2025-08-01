Катакомбы в центре Харькова: краевед предположил, что обнаружили (фото)

Не «старинные катакомбы», а подвалы домов, которые снесли в середине ХХ века, обнаружили в сквере «Стрелка», считает краевед Иван Пономаренко.

Свои аргументы, старые фото и карты он опубликовал в Facebook.

«Старинные катакомбы» — это подвалы домов, которые там были до 1950-х гг. В комментариях оставил фото, как выглядела застройка сквера на аэрофото 1941 года», — написал Пономаренко.

Он также опубликовал фото того, как выглядела местность немного правее нынешнего сквера (бывший Торговый переулок, сейчас здесь находится новострой — Дом на Набережной).

И план этого квартала 1887 года вместе с последними фото застроенного сквера 1960-х годов — перед подрывом зданий.

Напомним, 1 августа Харьковский горсовет сообщил, что в сквере в центре Харькова из-за оползня открылись неизвестные подземные катакомбы. Сейчас коммунальщики начали расчищать территорию, чтобы в дальнейшем изучить это подземелье. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что к исследованию уже привлекли историков и краеведов. В частности, по данным мэрии, это историк Максим Розенфельд. Сам городской голова озвучил две возможные версии относительно того, что обнаружили: это может быть старинный водопровод или же остатки Рыбной площади и рынка.