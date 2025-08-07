Live
  • Чт 07.08.2025
Таинственные катакомбы в Харькове: стало известно, имеют ли они ценность

Общество 12:07   07.08.2025
Виктория Яковенко
Таинственные катакомбы в Харькове: стало известно, имеют ли они ценность Фото: Харьковский горсовет

Подземные ходы, которые недавно обнаружили в сквере «Стрелка» после оползня, не имеют археологической или исторической ценности. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Отмечается, что историки и архивисты провели осмотр конструкций и изучили архивные документы.

«К сожалению, речь идет не о средневековых тайнах. Это типичная инфраструктура прошлого века – без сенсаций и без особого значения для науки», – рассказал директор департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

Однако в мэрии отметили, что такое внимание к истории родного города является признаком сознательного общества.

«Так какими бы ни были находки, они заслуживают уважения и тщательного изучения», — подчеркнули в горсовете.

катакомбы в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
катакомбы в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
катакомбы в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, 1 августа Харьковский горсовет сообщил, что в сквере в центре Харькова из-за оползня открылись неизвестные подземные катакомбы. Сейчас коммунальщики начали расчищать территорию, чтобы в дальнейшем изучить это подземелье. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что к исследованию уже привлекли историков и краеведов. В частности, по данным мэрии, это историк Максим Розенфельд. Сам городской голова озвучил две возможные версии относительно того, что обнаружили: это может быть старинный водопровод или же остатки Рыбной площади и рынка.

Читайте также: Катакомбы в центре Харькова: краевед предположил, что обнаружили (фото)

Автор: Виктория Яковенко
