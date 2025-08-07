Таинственные катакомбы в Харькове: стало известно, имеют ли они ценность
Подземные ходы, которые недавно обнаружили в сквере «Стрелка» после оползня, не имеют археологической или исторической ценности. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Отмечается, что историки и архивисты провели осмотр конструкций и изучили архивные документы.
«К сожалению, речь идет не о средневековых тайнах. Это типичная инфраструктура прошлого века – без сенсаций и без особого значения для науки», – рассказал директор департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.
Однако в мэрии отметили, что такое внимание к истории родного города является признаком сознательного общества.
«Так какими бы ни были находки, они заслуживают уважения и тщательного изучения», — подчеркнули в горсовете.
Напомним, 1 августа Харьковский горсовет сообщил, что в сквере в центре Харькова из-за оползня открылись неизвестные подземные катакомбы. Сейчас коммунальщики начали расчищать территорию, чтобы в дальнейшем изучить это подземелье. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что к исследованию уже привлекли историков и краеведов. В частности, по данным мэрии, это историк Максим Розенфельд. Сам городской голова озвучил две возможные версии относительно того, что обнаружили: это может быть старинный водопровод или же остатки Рыбной площади и рынка.
Читайте также: Катакомбы в центре Харькова: краевед предположил, что обнаружили (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, новости Харькова, подземные, сквер стрелка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Таинственные катакомбы в Харькове: стало известно, имеют ли они ценность»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подземные ходы, которые недавно обнаружили в сквере «Стрелка» после оползня, не имеют археологической или исторической ценности. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.".