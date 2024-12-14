Live
  • Сб 14.12.2024
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

11 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Фронт 09:26   14.12.2024
Виктория Яковенко
11 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

Силы обороны Украины отбивали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Богуславки, Загрызового и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло десять атак оккупантов.

Читайте также: Пиротехники подорвались на Харьковщине — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
12.12.2024, 19:42
Новости Харькова — главное за 14.12: подорвались пиротехники, атаки оккупантов
Новости Харькова — главное за 14.12: подорвались пиротехники, атаки оккупантов
14.12.2024, 10:09
Пиротехники подорвались на Харьковщине — Синегубов
Пиротехники подорвались на Харьковщине — Синегубов
14.12.2024, 09:01
Сегодня 14 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 декабря: какой праздник и день в истории
14.12.2024, 06:00
Опасную погоду ожидают этой ночью на Харьковщине — предупреждение синоптиков
Опасную погоду ожидают этой ночью на Харьковщине — предупреждение синоптиков
13.12.2024, 21:55
Трех оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины: ВСУ о потерях врага
Трех оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины: ВСУ о потерях врага
14.12.2024, 10:05

Новости по теме:

16:51
ГШ: на Купянском направлении отбиты все штурмы, на Харьковском – идет бой
12:15
Десять авиаударов и более 300 обстрелов: ВСУ о сутках на севере Харьковщины
08:42
Семь населенных пунктов области обстреляли оккупанты за сутки – Генштаб
16:52
Где «прилетели» вражеские КАБы на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
16:51
Шесть боев продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – ГШ на 16:00

Вы читали новость: «11 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 09:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".