11 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

Силы обороны Украины отбивали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Богуславки, Загрызового и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло десять атак оккупантов.