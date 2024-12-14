11 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
Силы обороны Украины отбивали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Богуславки, Загрызового и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло десять атак оккупантов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское напавление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 09:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".