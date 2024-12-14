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11 разів ворог атакував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб

Фронт 09:26   14.12.2024
Вікторія Яковенко
11 разів ворог атакував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

Сили оборони України відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося десять атак окупантів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 09:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".