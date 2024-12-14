11 разів ворог атакував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

Сили оборони України відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося десять атак окупантів.