Изнуряющая жара гонит туристов с юга Европы в прохладные края – Тhe Guardian

Будь то смена юга Франции или Майорки на Великобританию или Скандинавию, повышение температуры меняет привычки туристов, пишет Тhe Guardian.

Как и многие парижане, Матильда Мартен раньше сбегала на юг Франции в разгар лета. Но три года назад изнуряющая жара заставила ее пересмотреть поездки в регион, где она выросла и живут ее родители.

«Повышение температуры стало переломным моментом», — сказала 51-летняя учительница после случая, произошедшего пару лет назад: «Летом мы были недалеко от Перпиньяна и страдали от палящей жары. Та неделя была какой угодно, но только не приятной. Временами было трудно дышать. Мои родители, которые живут в Ницце, неоднократно говорили мне обеспокоенным тоном, что дождя не было уже несколько месяцев».

С тех пор она предпочитает ездить на поезде в более прохладные места в разгар лета — в этом году она отправится в поход вдоль южного побережья Англии — а на юг Франции поедет весной или осенью. «Там не так жарко, а море иногда еще теплое. В прошлом году мои родители обедали в саду до декабря. Этот район страдает от изменения климата и засухи».

По мере усиления изнуряющей жары и увеличения частоты лесных пожаров Мартин стала одним из многих европейских путешественников, которые изменили свой подход к планированию отпуска. Согласно опросу Европейской комиссии по туризму (ETC), трое из четырех (76%) европейских путешественников адаптируют свое поведение к климатическому кризису.

В этом году ETC начал опрашивать респондентов о том, как чрезвычайная климатическая ситуация влияет на их планы путешествий.

По данным опроса ETC, треть (33,7%) европейцев заявили, что избегают мест, где вероятны экстремальные погодные явления, а 17,3% заявили, что делают это, избегая мест с экстремальными температурами. Чуть более 16% искали места для отдыха с более стабильными погодными условиями. Почти каждый десятый (8,5%) заявил, что меняет месяцы своих путешествий, а каждый десятый путешественник заявил, что беспокоится об экстремальных погодных условиях.

Но наряду с этим, отчет ETC, в котором приняли участие респонденты из Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Италии, Бельгии, Швейцарии, Испании , Польши и Австрии, по-прежнему выявил, что июль и август остаются самыми популярными месяцами для путешествий с мая по октябрь, как и более теплые направления — Италия, Испания, Франция и Греция — по-прежнему остаются главными направлениями.

Предпочтение к отдыху в «промежуточный сезон» — месяцы по обе стороны от традиционного высокого сезона июля и августа — оказалось более выраженным среди путешественников из Великобритании. Последние доступные данные от ABTA — Ассоциации путешествий, торговой ассоциации туроператоров и турагентов Великобритании, предполагают, что октябрь, май и июнь в настоящее время являются самыми популярными месяцами для отдыха за рубежом.

Некоторые туристические компании также сообщают о возросшем интересе к более прохладным направлениям. Лора Гринман, управляющий директор Magnetic North Travel, туроператора, специализирующегося на отдыхе в более прохладных краях, сказала, что запросы на семейный отдых от клиентов из Великобритании и Ирландии удвоились на лето 2024 года по сравнению с прошлым годом. Также наблюдался рост среди пар. «Почти все эти клиенты называют причиной выбора Скандинавии более прохладное лето, чем в других европейских странах», — сказала Гринман.

Также отражая эту тенденцию, оператор небольших групповых туров Intrepid Travel сообщил о 40%-ном росте бронирований на скандинавские направления по сравнению с прошлым годом среди клиентов из Великобритании, сказала Хейзел Макгуайр, генеральный менеджер компании в Великобритании и Ирландии. Опасно высокие температуры привели к тому, что с прошлого года компания больше не проводит пешие походы в Испанию, Турцию и Португалию в июле и августе.

38-летний Стивен Браун был среди тех, кто сменил сверкающие моря Средиземноморья на суровые северные пейзажи. В последние годы Браун, инженер-программист из Лондона, вернулся в Шотландское нагорье — решение, подкрепленное тем фактом, что столица, как и южная Европа, также переживала волны тепла в последние годы.

«Мне здесь достаточно тепла — мы живем в квартире на верхнем этаже, где очень жарко. Я чувствую себя израненным после того, как два лета назад сидел в нижнем белье в 40-градусный день. Я чувствовал жар, когда дышал. Мое спасение — возможность отправиться на север», — сказал Браун, добавив, что возможность путешествовать без перелетов также была ключевым фактором.

«Помимо того, что это совместимо с проблемами климата, это помогло мне утолить зуд от активного отдыха на открытом воздухе».

Помимо пеших походов, каякинга и езды на велосипеде, Браун часто посещает районы, где реализуются местные инициативы по восстановлению природы. «Замечательно видеть, как идет работа по восстановлению выпасаемых и бесплодных ландшафтов, и это вселяет в меня оптимизм относительно будущего».

Этим летом Браун, помимо посещения окрестностей озера Лох-Ломонд, впервые отправится в Норвегию, чтобы провести неделю в «пеших походах и сплавах на байдарках по фьордам».

Эдуардо Сантандер, генеральный директор Европейской комиссии по путешествиям, сказал: «Заглядывая вперед, мы ожидаем, что изменение погодных условий может повлиять на сезонные туристические потоки в Европе. Более прохладные направления могут стать популярными летом, и путешественники могут все чаще выбирать южную Европу для визитов весной и осенью, избегая пиковых месяцев».

Хотя родина Луки Гоярролы, Майорка, широко считается летним раем, в середине августа он на месяц отправится в Швецию. На Балеарских островах усилилась жара, но не только она заставила Гоярролу и его девушку решить провести время в другом месте. Местные жители платят высокую цену за чрезмерный туризм, считает 36-летний художник и учитель: «Я чувствую себя счастливым и удачливым, называя это домом, но он все больше становится элитным местом. Остров превратился в тематический парк».

Пара планирует остаться в Стокгольме на месяц после того, как девушка Гоярролы обменялась домами с коллегой в Швеции. Место назначения было менее важным, чем возможность отдохнуть: «Любое другое место подошло бы, если бы было немного прохладнее и не так многолюдно».

«Может быть, 10 лет назад я бы и не мечтал об этом — лето здесь было замечательным. Раньше было легко переносить жару — просто шел в море. Но теперь я даже не думаю о том, чтобы пойти на пляж», — сказал Гояррола.