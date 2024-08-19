45-летнюю харьковчанку нашли мертвой на чердаке дома в Триесте в Италии
Итальянский город Триест всколыхнуло таинственная гибель 45-летней харьковчанки Жанны Руссу. Ее полуголое тело нашли спустя два дня поисков поздно вечером в субботу 17 августа на полу чердака многоквартирного дома на улице Фабио Северо, 20, сообщает местное издание Trieste Prima.
Женщина бежала от войны и находилась в Италии более года по программе временной защиты. Жанна, вместе со своими двумя детьми, один из которых несовершеннолетний, жила в квартире, принадлежавшей благотворительной организации Итальянский консорциум солидарности (ICS).
Женщина была родом из Харькова. В Украине у нее остался супруг, сообщает «Телеграф».
О пропаже Жанны Руссу несколько дней назад сообщили сотрудники ICS. За ней следила психологическая служба Консорциума, поскольку она была очень хрупкой и страдала от алкоголизма. В последние несколько дней она не возвращалась домой и не сообщала о себе никаких известий, сообщает RaiNews. Женщина проходила лечение и должна была пойти на прием к психологу в прошлую пятницу, но так и не пришла, сообщает IL GAZETTINO.
Как сообщают итальянские СМИ, женщина была обнаружена в нижнем белье. Рядом с женщиной был найден халат, а также сумка с разбросанными вещами. По сведениям полиции, на теле женщины нет явных признаков насилия.
Существует вероятность того, что Жанна Руссу, 45-летняя гражданка Украины, найденная мертвой в прошлую субботу вечером в здании на улице Фабио Северо, 20, была не одна в моменты перед своей смертью. Это лишь одна из многочисленных гипотез и версий, которые выдвигают следователи по делу, в очередной раз потрясшему город Триест. Не столько из-за обнаружения тела – оно не первое в Триесте, сколько из-за великого ореола тайны, окружающего историю на этом этапе расследования.
Жанна приехала в Италию в прошлом году. В квартире она проживала вместе с другими украинками (одна из них звонила в 112) и двумя детьми. Что делает дело еще более туманным, так это расположение тела. Она находилась на лестнице, а сумочка недалеко от него в результате возможного падения или, по крайней мере, неосторожного движения. Все версии остаются открытыми: от самоубийства до гипотезы о том, что кто-то мог убить женщину.
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 21:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Итальянский город Триест всколыхнуло таинственная гибель 45-летней харьковчанки Жанны Руссу. Ее полуголое тело нашли спустя два дня поисков поздно вечером в субботу 17 августа на полу чердака многоквартирного дома на улице Фабио Северо, 20, сообщает местное издание Trieste Prima.".