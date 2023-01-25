У травні плануємо поїхати охороняти дачу Кучми в Криму – воїн ТрО Харкова

Воїн 229-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади ТрО Харкова з позивним “Снаряд” розповів про початок повномасштабної війни та плани на весну 2023 року.

Ігор із позивним “Снаряд” свого часу служив у армії оператором С-300. Але потім добровольцем перейшов на вільну посаду мінометника в теробороні.

“Пізніше дізнався, що мій розрахунок ППО потрапив під ракетний обстріл, і ніхто не вижив. Якби був не добровольцем, а пішов би по мобілізації, то сидів би в тій же С-300… Мабуть, мій час ще не настав”, – каже воїн.

Згадуючи початок бойових дій, Ігор зізнається: “Спочатку дійсно було мало боєкомплекту. В нас був міномет, але не було порохів. І по факту ми були звичайною піхотою, тільки таскали за собою той міномет. Але під час звільнення Харківщини ситуація виправилась. Знайшли склад мін орків, та вручну тягали ті ящики, під обстрілами. Але тягали та раділи! Досі використовуємо”.

Настрій на майбутнє у Снаряда оптимістичний: “Плани? Ну, які плани, у травні плануємо їхати до Богданівки, Криму, там дача Кучми, її охоронятимемо”, — сміється Ігор.