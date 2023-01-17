Бій очима воїна харківської ТрО – опубліковано ексклюзивне відео

Харківський окремий батальйон ТрО опублікував відео бою, зняте на гарячому напрямку камерою бійця батальйону.

Від “зав’язався бій” і “ох, кладуть” до “нормально, все гуд” – коментарі події від бійців чути на тлі нескінченної автоматної та кулеметної стрілянини.

“Поранені та загиблі побратими. Постійна стрілянина з автоматів та кулеметів, обстріли з мінометів, гранатометів та гармат. Двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень. Саме так воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони захищають Україну від орди московських орків”, – підписала відео пресслужба Харківського окремого батальйону ТРО.