Бій очима воїна харківської ТрО – опубліковано ексклюзивне відео
Харківський окремий батальйон ТрО опублікував відео бою, зняте на гарячому напрямку камерою бійця батальйону.
Від “зав’язався бій” і “ох, кладуть” до “нормально, все гуд” – коментарі події від бійців чути на тлі нескінченної автоматної та кулеметної стрілянини.
“Поранені та загиблі побратими. Постійна стрілянина з автоматів та кулеметів, обстріли з мінометів, гранатометів та гармат. Двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень. Саме так воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони захищають Україну від орди московських орків”, – підписала відео пресслужба Харківського окремого батальйону ТРО.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 09:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський окремий батальйон ТрО опублікував відео бою, зняте на гарячому напрямку камерою бійця батальйону".