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Бій очима воїна харківської ТрО – опубліковано ексклюзивне відео

Події 09:16   17.01.2023
Оксана Горун
Бій очима воїна харківської ТрО – опубліковано ексклюзивне відео

Харківський окремий батальйон ТрО опублікував відео бою, зняте на гарячому напрямку камерою бійця батальйону.

Від “зав’язався бій” і “ох, кладуть” до “нормально, все гуд” – коментарі події від бійців чути на тлі нескінченної автоматної та кулеметної стрілянини.

“Поранені та загиблі побратими. Постійна стрілянина з автоматів та кулеметів, обстріли з мінометів, гранатометів та гармат. Двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень. Саме так воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони захищають Україну від орди московських орків”, – підписала відео пресслужба Харківського окремого батальйону ТРО.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 09:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський окремий батальйон ТрО опублікував відео бою, зняте на гарячому напрямку камерою бійця батальйону".