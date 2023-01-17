Live
  • Вторник 17.01.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.56
    • 🟢

Бой глазами воина харьковской ТрО — опубликовано эксклюзивное видео

Происшествия 09:16   17.01.2023
Оксана Горун
Бой глазами воина харьковской ТрО — опубликовано эксклюзивное видео Фото: кадр из видео

Харьковский отдельный батальон ТрО опубликовал видео боя, снятое на самом горячем направлении камерой бойца  батальона.

От «завязался бой» и «ох, ложат» до «нормально, все гуд» — комментарии происходящего от бойцов слышны на фоне бесконечной автоматной и пулеметной стрельбы.

«Раненые и погибшие побратимы. Постоянная стрельба из автоматов и пулеметов, обстрелы из минометов, гранатометов и орудий. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Именно так воины Харьковского отдельного батальона территориальной обороны защищают Украину от орды московских орков», — подписала видео пресс-служба Харьковского отдельного батальона ТрО.

  • Читайте также: Оккупанты прятались в доме — харьковская 92 ОМБр уничтожила врага (видео)

    • Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    10:04
    Правнук участника финской войны приехал на Харьковщину и хочет воевать с РФ
    09:46
    Оккупанты прятались в доме — харьковская 92 ОМБр уничтожила врага (видео)
    10:00
    Без мэра, газа и часто без надежды: как живет приграничный Волчанск (репортаж)
    15:45
    В Харьковской области с начала войны погибли девять полицейских
    14:09
    В январе 2023 года в Харькове работает половина довоенных ресторанов и кафе

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Бой глазами воина харьковской ТрО — опубликовано эксклюзивное видео»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 09:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский отдельный батальон ТрО опубликовал видео боя, снятое на самом горячем направлении камерой бойца  батальона".