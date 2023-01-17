Бой глазами воина харьковской ТрО — опубликовано эксклюзивное видео

Харьковский отдельный батальон ТрО опубликовал видео боя, снятое на самом горячем направлении камерой бойца батальона.

От «завязался бой» и «ох, ложат» до «нормально, все гуд» — комментарии происходящего от бойцов слышны на фоне бесконечной автоматной и пулеметной стрельбы.

«Раненые и погибшие побратимы. Постоянная стрельба из автоматов и пулеметов, обстрелы из минометов, гранатометов и орудий. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Именно так воины Харьковского отдельного батальона территориальной обороны защищают Украину от орды московских орков», — подписала видео пресс-служба Харьковского отдельного батальона ТрО.