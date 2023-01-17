Бой глазами воина харьковской ТрО — опубликовано эксклюзивное видео
Фото: кадр из видео
Харьковский отдельный батальон ТрО опубликовал видео боя, снятое на самом горячем направлении камерой бойца батальона.
От «завязался бой» и «ох, ложат» до «нормально, все гуд» — комментарии происходящего от бойцов слышны на фоне бесконечной автоматной и пулеметной стрельбы.
«Раненые и погибшие побратимы. Постоянная стрельба из автоматов и пулеметов, обстрелы из минометов, гранатометов и орудий. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Именно так воины Харьковского отдельного батальона территориальной обороны защищают Украину от орды московских орков», — подписала видео пресс-служба Харьковского отдельного батальона ТрО.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский отдельный батальон ТрО опубликовал видео боя, снятое на самом горячем направлении камерой бойца батальона".