Контрнаступление ВСУ: фронт может остаться от Купянска до Мариуполя — эксперт

Контрнаступление ВСУ уже начинается — идут планоменые разведки боем, подготовка плацдармов и работа артиллерии по складам БК и средоточению противника. Основное движение начнется через несколько недель, прогнозирует военный эксперт Роман Свитан.

«Уже начинаются наступательные действия. Уже несколько дней украинские войска проводят разведку боем по широкой линии фронта — от Орехова до Гуляйполя. Там уже взяли несколько высот, улучшили свое наступательное положение. Те, кто разбирается в карте местности и расположении взводных опорных пунктов, понимают, зачем началось движение в районе Орехова и Гуляйполя украинских войск. Новое расположение наших частей говорит о том, что готовятся плацдармы не для обороны, а для наступления. И это прекрасно понимают, кстати, россияне. Тут же началась эвакуация мирного населения из Олешек», — отметил Роман Свитан в интервью Игорю Яковенко.

Эксперт, полковник запаса и военный летчик — инструктор, считает, что ВСУ будут все-таки наступать на Юге. Причем сразу на нескольких направлениях.

«Из-под Херсона на Олешки, на Армянск, из Новой Каховки форсирование. То есть это будет такое широкомасштабное наступление с полным выдавливанием, и дальше всю эту толпу надо загнать в Крым, а из Крыма они должны уплыть на последнем пароходе — без «Майбахов» и без танков», — отметил Свитан.

Он подчеркнул, что подготовка к широкомасштабному наступлению уже идет: проводят разводку боем, занимают плацдармы, работает артиллерия, «выжигают» ПВО противника. Также происходит работа на всю глубину фронта по уничтожению складов БК.

«Уже все началось. Само движение начнется, может быть, через несколько недель, но уже началась подготовка к этому движению», — уточнил Свитан.

По мнению эксперта, целью ВСУ будет не просто «разрезать» фронт на Юге, уничтожив сухопутный коридор врага в Крым, но и очистить Крым целиком. Если этого не сделать, то образуются два фронта — восточный и западный.

«Нельзя оставить, допустим, в Крыму российскую группировку и дальше выполнять какие-то действия в районе Донбасса. Так как может повториться такое же точно развитие событий, как в прошлом году, когда из Крыма опять выйдут определенные части и зайдут в тыл украинской группировке, мы опять начнем отходить на линию фронта, которая сейчас есть. А это уже будут очень большие потери, это уничтожение накопленного ресурса, отброс еще как минимум на год развития событий. Потому, когда начнется наступление, оно будет подразумевать однозначно выход в Керчь, то есть выход украинских частей, освобождение Запорожской области, Херсонской области и Крымской области», — считает Роман Свитан.

Он подчеркнул: зачистить все три области реально. Вооружений, боеприпасов и сил, которые подотавливаются, для этого Украине достаточно. В результате контрнаступления фронт должен остаться один, но сократиться.

«Дальше остается одно направление – один восточный фронт от Купянска до Мариуполя. И дальше уже будем решать, когда, как, какими силами и средствами выполнять этот следующий этап освобождения Украины, выхода на госграницу Украины. Но первое движение – это действительно в сторону Керчи. Ничто этому не может помешать», — убежден эксперт.

Он спрогнозировал, что все основные события после начала активной фазы контрнаступления займут около месяца. Далее продолжится зачистка территорий силами полиции, СБУ и Нацгвардии. Так, как это происходило во время деоккупации Харьковской области.