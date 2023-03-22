Контрнаступ ЗСУ: фронт може залишитися від Куп’янська до Маріуполя – експерт

Контрнаступ ЗСУ вже починається – йдуть планові розвідки боєм, підготовка плацдармів та робота артилерії по складах БК та зосередженню противника. Основний рух розпочнеться за кілька тижнів, прогнозує військовий експерт Роман Світан.

“Уже починаються наступальні дії. Вже кілька днів українські війська проводять розвідку боєм по широкій лінії фронту – від Оріхова до Гуляйполя. Там уже взяли кілька висот, покращили своє наступальне становище. Ті, хто розуміється на карті місцевості та розташуванні взводних опорних пунктів, розуміють, навіщо почався рух у районі Орєхова та Гуляйполя українських військ. Нове розташування наших частин говорить про те, що готуються плацдарми не для оборони, а для наступу. І це чудово розуміють, до речі, росіяни. Відразу розпочалася евакуація мирного населення з Олешок”, — зазначив Роман Світан в інтерв’ю в інтерв’ю Ігорю Яковенку.

Експерт, полковник запасу та військовий льотчик – інструктор, вважає, що ЗСУ все-таки наступатимуть на Півдні. Причому одразу на кількох напрямках.

“З-під Херсона на Олешки, на Армянськ, з Нової Каховки форсування. Тобто це буде такий широкомасштабний наступ із повним видавлюванням, і далі весь цей натовп треба загнати до Криму, а з Криму вони мають випливти на останньому пароплаві – без “Майбахів” і без танків”, – зазначив Світан.

Він наголосив, що підготовка до широкомасштабного наступу вже йде: проводять розвідки боєм, займають плацдарми, працює артилерія, “випалюють” ППО противника. Також відбувається робота на всю глибину фронту зі знищення складів БК.

“Уже все почалося. Сам рух розпочнеться, можливо, за кілька тижнів, але вже почалася підготовка до цього руху”, – уточнив Світан.

На думку експерта, метою ЗСУ буде не просто “розрізати” фронт на Півдні, знищивши сухопутний коридор ворога до Криму, а й очистити Крим цілком. Якщо цього не зробити, то утворюються два фронти – східний і західний.

“Не можна залишити, припустимо, у Криму російське угруповання й далі виконувати якісь дії в районі Донбасу. Оскільки може повторитися такий самий розвиток подій, як минулого року, коли з Криму знову вийдуть певні частини та зайдуть у тил українському угрупованню, ми знову почнемо відходити на лінію фронту, яка зараз є, а це вже будуть дуже великі втрати, це знищення накопиченого ресурсу, відкидання щонайменше на рік розвитку подій… Тому, коли почнеться наступ, він буде однозначно передбачати вихід у Керч, тобто вихід українських частин, визволення Запорізької області, Херсонської області та Кримської області”, – вважає Роман Світан.

Він наголосив: зачистити всі три області реально. Озброєнь, боєприпасів та сил, що навчаються, для цього Україні достатньо. Внаслідок контрнаступу фронт має залишитися один, але скоротитися.

“Далі залишається один напрямок – один східний фронт від Куп’янська до Маріуполя. І далі вже вирішуватимемо, коли, як, якими силами та засобами виконувати цей наступний етап звільнення України, виходу на держкордон України. Але перший рух – це справді в бік Керчі. Ніщо цьому не може стати на заваді”, – переконаний експерт.

Він спрогнозував, що всі основні події після початку активної фази контрнаступу займуть близько місяця. Далі продовжиться зачистка територій силами поліції, СБУ та Нацгвардії. Як це відбувалося під час деокупації Харківської області.