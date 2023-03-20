Наступ РФ наближається до кульмінації, в України гарні можливості – ISW (мапи)

Інститут вивчення війни в аналітиці за минулий тиждень наголосив на позитивних тенденціях на фронті: 300 тисяч мобілізованих не змогли дати РФ вирішальну перевагу в наступі в Україні.

Поки що армія РФ досягла лише тактичних успіхів, але навряд чи зможе навіть завершити захоплення Бахмута. Натомість для українських сил відкриваються можливості перехопити ініціативу. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні.

“Заяви українських військових про темпи та перспективи поточних наступальних операцій Росії можуть свідчити про те, що загальний весняний наступ Росії наближається до кульмінації. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 19 березня заявив, що Росія не змогла зібрати достатньо сил для передбачуваного великого наступу на Донбасі, й зазначив, що нинішні наступальні дії РФ не можна назвати “великою стратегічною операцією”. Що російські сили не можуть навіть завершити тактичне захоплення Бахмута. І це підтверджує оцінку ISW про те, що наступ групи “Вагнера” поблизу Бахмута, ймовірно, наближається до кульмінації”, – зазначили експерти Інституту вивчення війни.

Сили РФ усе ще намагаються щосили досягти успіхів у Луганській та Донецькій областях. Проте, нічого схожого на успіхи оперативного рівня за весь час старань окупантів не спостерігається.

“Російські наступальні дії, що тривають уздовж лінії Сватове-Кремінна, навколо Бахмута, а також уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк і Вугледар, не дали більш ніж додаткових тактичних здобутків у перші кілька місяців 2023 року. Росія направила близько 300 000 мобілізованих солдатів, шляхом часткової мобілізації у вересні 2022 року з метою проведення саме такого весняного наступу. Якщо 300 000 російських солдатів не змогли дати Росії вирішальної наступальної переваги в Україні, дуже малоймовірно, що залучення додаткових сил у майбутніх хвилях мобілізації призведе до кардинально інших результатів цього року. Таким чином, Україна має хороші можливості для того, щоб відновити ініціативу та розпочати контрнаступ на критичних ділянках поточної лінії фронту”, – вважають аналітики ISW.

Вони підкреслюють значні втрати, яких зазнає російська армія в живій силі та техніці, а також навіть пишуть про відчай командування. Як приклад такого “розпачу” наводять часткове перекидання військ з-під Кремінної у бік Вугледару.

“98-ма повітряно-десантна дивізія принаймні частково зосереджена в районі Кремінної в Луганській області, і введення деяких її складових частин у район Вугледара, ймовірно, свідчить про рівень відчаю з боку російського військового командування, яке намагається відновити розбиті частини та поновити наступальні дії на заході Донецької області”, – констатує Інститут вивчення війни.

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У логіку неуспіхів РФ на фронті та наближення контрнаступу ЗСУ, на думку аналітиків ISW, вписується й візит Путіна до Маріуполя 19 березня.

“Візит Путіна до Маріуполя, ймовірно, також був спрямований на те, щоб заспокоїти давній і всепроникний страх у націоналістичному просторі щодо можливого українського контрнаступу на півдні України”, – підсумували в Інституті вивчення війни.