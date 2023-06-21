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РФ вважає українські сили здатними атакувати Крим – Британська розвідка

Події 09:40   21.06.2023
Оксана Горун
РФ вважає українські сили здатними атакувати Крим – Британська розвідка

Розвідка Міноборони Великої Британії заявила про те, що під час активної фази українського контрнаступу окупанти докладають значних зусиль, створюючи оборонні рубежі на підступах до півострова Крим.

“На півдні України тривають запеклі бої. Проте в останні тижні Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибокому тилу, особливо на підступах до окупованого Криму. Сюди входить велика смуга оборони завдовжки 9 км за 3,5 км на північ від м. Армянськ, на вузькому сухопутному перешийку, що з’єднує Крим із Херсонською областю”, – повідомили розвідники в актуальному зведенні 21 червня.

За оцінками Британської розвідки, такі дії “наголошують на думці російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим”.

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Збереження контролю за окупованим півостровом фахівці з Великої Британії назвали головним політичним пріоритетом РФ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 09:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розвідка Міноборони Великої Британії заявила про те, що під час активної фази українського контрнаступу окупанти докладають значних зусиль, створюючи оборонні рубежі на підступах до півострова Крим".