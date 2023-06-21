Головний політичний пріоритет РФ – зберегти Крим – Британська розвідка
Ретельно продумані засоби захисту наголошують на думці російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія, як і раніше, вважає збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 11:55;
Кореспондент Розвідка Міноборони Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ретельно продумані засоби захисту наголошують на думці російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія, як…".