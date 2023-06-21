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Головний політичний пріоритет РФ – зберегти Крим – Британська розвідка

Події 11:55   21.06.2023
Розвідка Міноборони Великої Британії
Головний політичний пріоритет РФ – зберегти Крим – Британська розвідка

Ретельно продумані засоби захисту наголошують на думці російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія, як і раніше, вважає збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом.

Автор: Розвідка Міноборони Великої Британії
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 11:55;

    • Кореспондент Розвідка Міноборони Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ретельно продумані засоби захисту наголошують на думці російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія, як…".