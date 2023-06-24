Путин назвал действия Пригожина изменой, а ситуацию в Ростове — сложной
Президент РФ, военный преступник Владимир Путин записал обращение к гражданам страны-агрессора, личному составу ее армии и правоохранителям.
Обращение Путина транслируют росСМИ.
«Путин назвал происходящее изменой и предательством своей страны и народа», — сообщило государственное информагентство РФ ТАСС.
Президент РФ заявил, что в стране пытаются организовать мятеж. В ход пошли выражения «отступничество» и «удар в спину народу».
«Россию мятежом пытаются толкать к поражению и капитуляции. Действия против мятежников будут жесткими. Россия будет жестко реагировать на предательство. Мятежники понесут неминуемое наказание», — цитируют Путина пропагандисты.
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При этом президент РФ заявил, что ситуация в Ростове, блокированном «Вагнером», остается сложной.
Напомним, 23 июня финансист ЧВК «Вагнер» Пригожин взбунтовался. Он заявил, что по штабу наемников нанесли удар ракетами российские военные, а затем, по сути, объявил войну министру обороны РФ Шойгу и начальнику Генштаба Герасимову. ФСБ РФ возбудила на военного преступника уголовное дело за организацию вооруженного мятежа. Утром 24 июня финансист «Вагнера» со своими наемниками блокировал штаб Южного военного округа РФ в Ростове. Во время общения с местным генералитетом Пригожин заявил, что приехал «получить начальника Генштаба и Шойгу» и что его силы собираются «на Москву».
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент РФ, военный преступник Владимир Путин записал обращение к гражданам страны-агрессора, личному составу ее армии и правоохранителям".