Путин назвал действия Пригожина изменой, а ситуацию в Ростове — сложной

Президент РФ, военный преступник Владимир Путин записал обращение к гражданам страны-агрессора, личному составу ее армии и правоохранителям.

Обращение Путина транслируют росСМИ.

«Путин назвал происходящее изменой и предательством своей страны и народа», — сообщило государственное информагентство РФ ТАСС.

Президент РФ заявил, что в стране пытаются организовать мятеж. В ход пошли выражения «отступничество» и «удар в спину народу».

«Россию мятежом пытаются толкать к поражению и капитуляции. Действия против мятежников будут жесткими. Россия будет жестко реагировать на предательство. Мятежники понесут неминуемое наказание», — цитируют Путина пропагандисты.

При этом президент РФ заявил, что ситуация в Ростове, блокированном «Вагнером», остается сложной.

Напомним, 23 июня финансист ЧВК «Вагнер» Пригожин взбунтовался. Он заявил, что по штабу наемников нанесли удар ракетами российские военные, а затем, по сути, объявил войну министру обороны РФ Шойгу и начальнику Генштаба Герасимову. ФСБ РФ возбудила на военного преступника уголовное дело за организацию вооруженного мятежа. Утром 24 июня финансист «Вагнера» со своими наемниками блокировал штаб Южного военного округа РФ в Ростове. Во время общения с местным генералитетом Пригожин заявил, что приехал «получить начальника Генштаба и Шойгу» и что его силы собираются «на Москву».