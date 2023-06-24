Пригожин бунтует: «Мы блокируем Ростов и идем в Москву»

Утром финансист «Вагнера» со своими наемниками блокировал штаб Южного военного округа РФ в Ростове. На опубликованном оттуда видео Пригожин беседует с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.

«Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву», — заявил российским военным Пригожин.

Позже Пригожин записал еще одно видео, где заявил, что военные объекты Ростова под контролем. При этом утверждал, что «работе» российских военных (то есть незаконной агрессии в Украине) наемники не мешают.

«Начальник Генерального штаба бежал отсюда как только узнал, что мы подходим к зданию», — пожаловался финансист «Вагнера».

Также военный преступник, пошедший против военных преступников, подтвердил, что наемники сбили три вертолета ВКС РФ.

«Собьем все, если вы будете их посылать, потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете «мирняк». Вы только что развалили автобус с людьми, и совести у вас никакой не было», — прокомментировал Пригожин.

Кадры предположительно сбития одного из вертолетов появились в российских telegram-каналах.

На данный момент официальные роспропагандисты не подтвержают захват «Вагнером» Ростова. Однако появились сообщения, что в городе отменили массовые мероприятия.

Также местный губернатор Василий Голубев призвал жителей Ростова воздержаться от поездок в центр города и не покидать свои дома.

Напомним, 23 июня финансист ЧВК «Вагнер» Пригожин взбунтовался. Он заявил, что по штабу наемников нанесли удар ракетами российские военные, а затем, по сути, объявил войну министру обороны РФ Шойгу и начальнику Генштаба Герасимову. ФСБ РФ возбудила на военного преступника уголовное дело за организацию вооруженного мятежа.