Пригожин заявил, что МО РФ бьет ракетами по вагнеровцам и хочет уничтожить ЧВК
Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российская армия ударила ракетами по тыловым позициям его наемников. В Минобороны РФ утверждают, что все это провокация.
В Telegram-канале «Кепка Пригожина» ранее поделились видео из леса, на котором можно увидеть поваленные деревья и огонь. В публикации говорится, что военные МО РФ нанесли ракетный удар по лагерям ЧВК «Вагнер», в результате которого есть много жертв.
Пригожин в голосовом сообщении обвинил МО РФ в ракетных ударах по «тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер», что привело к гибели его наемников.
«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — пишет МО РФ в Telegram.
Позже Пригожин опубликовал еще одно голосовое сообщение. Он заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению «вагнеровцев».
«Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную, чтобы нас уничтожить», — заявил Пригожин.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 22:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российская армия ударила ракетами по тыловым позициям его наемников. В Минобороны РФ утверждают, что все это провокация.".