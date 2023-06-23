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Пригожин заявил, что МО РФ бьет ракетами по вагнеровцам и хочет уничтожить ЧВК

Мир 22:33   23.06.2023
Елена Нагорная
Пригожин заявил, что МО РФ бьет ракетами по вагнеровцам и хочет уничтожить ЧВК

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российская армия ударила ракетами по тыловым позициям его наемников. В Минобороны РФ утверждают, что все это провокация.

В Telegram-канале «Кепка Пригожина» ранее поделились видео из леса, на котором можно увидеть поваленные деревья и огонь. В публикации говорится, что военные МО РФ нанесли ракетный удар по лагерям ЧВК «Вагнер», в результате которого есть много жертв.

Пригожин в голосовом сообщении обвинил МО РФ в ракетных ударах по «тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер», что привело к гибели его наемников.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — пишет МО РФ в Telegram.

 

Позже Пригожин опубликовал еще одно голосовое сообщение. Он заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению «вагнеровцев».

«Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную, чтобы нас уничтожить», — заявил Пригожин.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 22:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российская армия ударила ракетами по тыловым позициям его наемников. В Минобороны РФ утверждают, что все это провокация.".