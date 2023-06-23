Пригожин заявив, що МО РФ б’є ракетами по вагнерівцях і хоче знищити ПВК
Ватажок ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин заявив, що російська армія вдарила ракетами по тилових позиціях його найманців. У Міноборони РФ стверджують, що це провокація.
У телеграм-каналі “Кепка Пригожина” раніше поділилися відео із лісу, на якому можна побачити повалені дерева та вогонь. У публікації йдеться, що військові МО РФ завдали ракетного удару по таборах ПВК “Вагнер”, внаслідок якого є багато жертв.
Пригожин у голосовому повідомленні звинуватив МО РФ у ракетних ударах по тилових таборах ПВК “Вагнер”, що призвело до загибелі його найманців.
“Усі поширені в соціальних мережах від імені Є. Пригожина повідомлення та відеокадри про нібито “завдання МО РФ удару по “тилових таборах” ПВК “Вагнер” не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією”, – пише МО РФ у телеграмі.
Згодом Пригожин опублікував ще одне голосове повідомлення. Він заявив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу спеціально прибув в Ростов, щоб провести операцію зі знищення “вагнерівців”.
“Він використовував артилеристів і пілотів гелікоптерів, щоб нас знищити”, – заявив Пригожин.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 22:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ватажок ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин заявив, що російська армія вдарила ракетами по тилових позиціях його найманців. У Міноборони РФ стверджують, що це провокація.".