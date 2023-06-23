Live
  • П’ятниця 23.06.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Пригожин заявив, що МО РФ б’є ракетами по вагнерівцях і хоче знищити ПВК

Політика 22:33   23.06.2023
Олена Нагорна
Пригожин заявив, що МО РФ б’є ракетами по вагнерівцях і хоче знищити ПВК

Ватажок ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин заявив, що російська армія вдарила ракетами по тилових позиціях його найманців. У Міноборони РФ стверджують, що це провокація.

У телеграм-каналі “Кепка Пригожина” раніше поділилися відео із лісу, на якому можна побачити повалені дерева та вогонь. У публікації йдеться, що військові МО РФ завдали ракетного удару по таборах ПВК “Вагнер”, внаслідок якого є багато жертв.

Пригожин у голосовому повідомленні звинуватив МО РФ у ракетних ударах по тилових таборах ПВК “Вагнер”, що призвело до загибелі його найманців.

“Усі поширені в соціальних мережах від імені Є. Пригожина повідомлення та відеокадри про нібито “завдання МО РФ удару по “тилових таборах” ПВК “Вагнер” не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією”, – пише МО РФ у телеграмі.

 

Згодом Пригожин опублікував ще одне голосове повідомлення. Він заявив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу спеціально прибув в Ростов, щоб провести операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Він використовував артилеристів і пілотів гелікоптерів, щоб нас знищити”, – заявив Пригожин.

Читайте також: Диверсанти-«вагнерівці» активізувалися на Харківщині – мер Дергачів

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ворог бив з авіації по прикордонню Харківщини і ходив у наступ – Генштаб
Ворог бив з авіації по прикордонню Харківщини і ходив у наступ – Генштаб
23.06.2023
Пригожин заявив, що МО РФ б’є ракетами по вагнерівцях і хоче знищити ПВК
Пригожин заявив, що МО РФ б’є ракетами по вагнерівцях і хоче знищити ПВК
23.06.2023
У Харкові очікуються дощові вихідні – прогноз погоди від Укргідрометцентру
У Харкові очікуються дощові вихідні – прогноз погоди від Укргідрометцентру
23.06.2023
ДТП з травмованою на Харківщині: водію автобуса повідомили про підозру
ДТП з травмованою на Харківщині: водію автобуса повідомили про підозру
23.06.2023
Батька Миколи Харківського судитимуть, мати – можуть оголосити у розшук
Батька Миколи Харківського судитимуть, мати – можуть оголосити у розшук
23.06.2023
У домах і на дачах під Харковом боєприпаси лежать навіть під підлогою (відео)
У домах і на дачах під Харковом боєприпаси лежать навіть під підлогою (відео)
23.06.2023

Новини за темою:

17:41
Диверсанти-«вагнерівці» активізувалися на Харківщині – мер Дергачів
21:26
Аміакопровід на Куп’янщині “підірвала українська ДРГ”: МО РФ вигадало версію
08:08
Пригожин нападає на Путіна, бо не отримав нагороду за Бахмут – ISW
08:33
ISW про підготовку оборони Бєлгородщини: ТрО без зброї та землянки Пригожина
09:58
ЗМІ написали, що Зеленський підтвердив втрату Бахмута. В ОП спростували

  • Категорії: Політика, Світ; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Пригожин заявив, що МО РФ б’є ракетами по вагнерівцях і хоче знищити ПВК»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 22:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ватажок ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин заявив, що російська армія вдарила ракетами по тилових позиціях його найманців. У Міноборони РФ стверджують, що це провокація.".