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Диверсанти-«вагнерівці» активізувалися на Харківщині – мер Дергачів

Суспільство 17:41   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Диверсанти-«вагнерівці» активізувалися на Харківщині – мер Дергачів

На окремих ділянках фронту вздовж держкордону окупанти намагаються посилити диверсійну активність, зокрема залучають до неї підрозділи ПВК «Вагнер».

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що жодних успіхів ворожі ДРГ не мають – українські захисники знищують ворога.

Крім цього, Задоренко розповів, що російська армія продовжує обстрілювати Козачу Лопань, Гранів, Ветеринарне, а також територію Токарівського старостату.

Читайте також: «Кордон тримається надійно» – ХОВА про спроби проникнення ДРГ на Харківщину

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 17:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На окремих ділянках фронту вздовж держкордону окупанти намагаються посилити диверсійну активність, зокрема залучають до неї підрозділи ПВК «Вагнер».".