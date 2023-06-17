Диверсанти-«вагнерівці» активізувалися на Харківщині – мер Дергачів

На окремих ділянках фронту вздовж держкордону окупанти намагаються посилити диверсійну активність, зокрема залучають до неї підрозділи ПВК «Вагнер».

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що жодних успіхів ворожі ДРГ не мають – українські захисники знищують ворога.

Крім цього, Задоренко розповів, що російська армія продовжує обстрілювати Козачу Лопань, Гранів, Ветеринарне, а також територію Токарівського старостату.