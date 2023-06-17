Диверсанты-«вагнеровцы» активизировались на Харьковщине – мэр Дергачей
На отдельных участках фронта вдоль госграницы оккупанты пытаются усилить диверсионную активность, в том числе привлекают к ней подразделения ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Он отметил, что никаких успехов у вражеских ДРГ нет – украинские защитники уничтожают врага.
Кроме того, Задоренко рассказал, что российская армия продолжает обстреливать Казачью Лопань, Гранов, Ветеринарное, а также территорию Токаровского старостата.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 17:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На отдельных участках фронта вдоль госграницы оккупанты пытаются усилить диверсионную активность, в том числе привлекают к ней подразделения ЧВК «Вагнер».".