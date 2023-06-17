Диверсанты-«вагнеровцы» активизировались на Харьковщине – мэр Дергачей

На отдельных участках фронта вдоль госграницы оккупанты пытаются усилить диверсионную активность, в том числе привлекают к ней подразделения ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что никаких успехов у вражеских ДРГ нет – украинские защитники уничтожают врага.

Кроме того, Задоренко рассказал, что российская армия продолжает обстреливать Казачью Лопань, Гранов, Ветеринарное, а также территорию Токаровского старостата.