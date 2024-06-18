“Очевидне кумівство” – ISW про призначення, здійснені Путіним у Міноборони РФ

Інститут вивчення війни (ISW) констатував: російський диктатор “тягне” на керівні посади своїх родичів та дітей високопосадовців. А “z-тусовка” вдає, що не помічає того, що відбувається, та захоплюється не призначеннями, а звільненнями в Міноборони.

“Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони та замінив їх на “близьку родичку”, сина колишнього російського прем’єр-міністра та економіста”, — так прокоментували в Інституті вивчення війни кадрові рішення військового злочинця, який перебуває в розшуку МКС.

17 червня Путін “гуртом” звільнив заступників міністра оборони РФ: Ніколая Панкова, Руслана Цалікова, Татьяну Шевцову та генерала армії Павла Попова. А призначив на звільнені посади свою двоюрідну племінницю Анну Цівільову, Павла Фрадкова – сина колишнього російського прем’єр-міністра Михаїла Фрадкова та Леоніда Горніна, який із 2012 року працював на різних посадах у міністерстві фінансів РФ.

“Призначення Цівільової, Фрадкова та Горніна підтримують недавні зусилля Путіна представити російській громадськості його родичів та дітей інших високопосадовців і призначити до Міноборони економічних радників для покращення економіки воєнного часу”, – вважають аналітики ISW.

Вони зазначили, що “елітні родичі” Цівільова та Фрадков-молодший брали участь у нещодавньому Петербурзькому міжнародному економічному форумі “разом із дочками Путіна та дітьми інших високопосадовців”.

“За оцінками ISW, Путін намагався представити своїх дітей та дітей чиновників зі свого близького оточення громадськості, ймовірно, для того, щоб створити умови для того, щоб вони зрештою взяли на себе гучні та впливові ролі у російському уряді”, – коментують в Інституті вивчення війни.

Там також зазначили, що російський диктатор призначає на керівні посади в Міноборони “економістів”. Це стосується й нинішнього міністра Білоусова, який раніше не мав жодного стосунку до армії, й фінансиста Горніна. Також раніше Путін замінив заступника міністра оборони генерал-полковника Юрія Садовенка на колишнього заступника міністра економіки та аудитора Рахункової палати Ради Федерації Олега Савельєва.

“Ці призначення припускають, що Путін віддає пріоритет призначенню чиновників, яких він вважає лояльними режиму, та економістів для покращення російської оборонно-промислової бази. Путін також, ймовірно, намагається підготувати можливих наступників свого режиму з-поміж своїх дітей, родичів та дітей інших високопосадовців “, – дійшли висновку в ISW.

Аналітики звернули увагу також на реакцію так званої “z-спільноти” на ротації в МО РФ.

“Російські військові блогери в основному зосередилися на святкуванні звільнення Панкова, Цалікова, Шевцової та Попова і значною мірою знехтували очевидним кумівством, від якого виграли два нових заступники міністра оборони”, – прокоментували аналітики.