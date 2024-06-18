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«Очевидное кумовство» — ISW о назначениях, проведенных Путиным в Минобороны РФ

Мир 09:57   18.06.2024
Оксана Горун
«Очевидное кумовство» — ISW о назначениях, проведенных Путиным в Минобороны РФ Путин со своей двоюродной племянницей — новым замом министра обороны РФ Анной Цивилевой. Фото: СМИ страны-агрессора

Институт изучения войны (ISW) констатировал: российский диктатор «тянет» на руководящие должности своих родственников и детей высокопоставленных чиновников. А «z-тусовка» делает вид, что не замечает происходящего и восторгается не назначениями, а увольнениями в Минобороны.

«Путин уволил четырех заместителей министра обороны и заменил их «близкой родственницей», сыном бывшего российского премьер-министра и экономистом», — так прокомментировали в Институте изучения войны кадровые решения военного преступника, находящегося в розыске МУС.

17 июня Путин «оптом» уволил заместителей министра обороны РФ: Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и генерала армии Павла Попова. А назначил на освободившиеся должности свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву, Павла Фрадкова — сына бывшего российского премьер-министра Михаила Фрадкова и Леонида Горнина, который с 2012 года работал на разных должностях в министерстве финансов РФ.

«Назначения Цивилевой, Фрадкова и Горнина поддерживают недавние усилия Путина представить российской общественности его родственников и детей других высокопоставленных российских чиновников и назначить в Минобороны экономических советников для улучшения экономики военного времени», — считают аналитики ISW.

Они отметили, что «элитные родственники» Цивилева и Фрадков-младший участвовали в недавнем Петербургском международном экономическом форуме «вместе с дочерьми Путина и детьми других высокопоставленных чиновников».

«По оценкам ISW, Путин пытался представить своих детей и детей чиновников из своего близкого окружения общественности, вероятно, для того, чтобы создать условия для того, чтобы они в конечном итоге взяли на себя громкие и влиятельные роли в российском правительстве», — комментируют в Институте изучения войны.

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Там также отметили, что российский диктатор назначает на руководящие должности в Минобороны «экономистов». Это касается и нынешнего министра Белоусова, который не имел раньше никакого отношения к армии, и финансиста Горнина. Также ранее Путин заменил замминистра обороны генерал-полковника Юрия Садовенко на бывшего заместителя министра экономики и аудитора Счетной палаты Совфеда Олега Савельева.

«Эти назначения предполагают, что Путин отдает приоритет назначению чиновников, которых он считает лояльными режиму, и экономистов для улучшения российской оборонно-промышленной базы. Путин также, вероятно, пытается подготовить возможных преемников своего режима из числа своих детей, родственников и детей других высокопоставленных чиновников», — пришли к выводу в ISW.

Аналитики обратили внимание и на реакцию так называемого «z-сообщества» на ротации в МО РФ.

«Российские военные блогеры в основном сосредоточились на праздновании увольнения Панкова, Цаликова, Шевцовой и Попова и в значительной степени упустили из виду очевидное кумовство, от которого выиграли два новых заместителя министра обороны», — прокомментировали аналитики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) констатировал: российский диктатор «тянет» на руководящие должности своих родственников и детей высокопоставленных чиновников. А «z-тусовка» делает вид, что не замечает происходящего и восторгается не назначениями, а увольнениями в Минобороны".