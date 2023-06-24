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Пригожин бунтует: ФСБ завела дело, по РФ перемещается военная техника

Мир 00:43   24.06.2023
Оксана Горун
Пригожин бунтует: ФСБ завела дело, по РФ перемещается военная техника

Финансист ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня заявил о том, что войска РФ нанесли ракетный удар по базе «Вагнера». Он обвинил в этом министра обороны РФ Шойгу и сообщил, что 25 тыс. наемников едут «разбираться» с Шойгу.

Первые сообщения о «разборках» между российской армией и российскими же наемниками начали появляться около 21:00.

«Поступают сообщения о ракетном ударе по тыловой базе ПВК Вагнера. По информации с мест, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть военными минобороны РФ», — сообщили в telegram-каналах наемники.

Позже появились и заявления самого финансиста «Вагнера» Евгения Пригожина. В частности он сообщил, что военное руководство РФ несет зло, и оно должно быть остановлено.

«Те, кто уничтожили многие десятки тысяч жизней российских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не сопротивляться. Все, кто будет сопротивляться, мы будем считать, что это угроза и будем уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты на нашем пути», — заявил Пригожин.

Однако вначале в Минобороны РФ все происходящее назвали информационной провокацией. Лишь около полуночи на события начали официально реагировать российское ФСБ и Генпрокуратура.

«Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа», — сообщили в Генпрокуратуре страны-агрессора.

«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В связи с угрозой эскалации противостояния в РФ возбуждено дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Пригожина», — прокомментировали в ЦОС ФСБ РФ.

Параллельно с внутрироссийскими «разборками» в информационном поле, на территории врага началось перемещение военной техники. Так, тяжелую технику и вертолеты заметили в Ростове.

Также военную технику засняли в Москве — у здания Госдумы РФ.

Следом к «вагнеровцам» начали обращаться российские генералы. В частности недавний «приятель» Пригожина — командующий ВКС РФ Суровикин. В записанном видео он призвал бунтовщиков подчиниться верховному главнокомандующему, вернуть колонны в пункты дислокации и решить все мирным путем.

Однако на данный момент в telegram-канале «Вагнера» заявили, что Суровикин им — не указ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 00:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Финансист ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня заявил о том, что войска РФ нанесли ракетный удар по базе «Вагнера». Он обвинил в этом министра обороны РФ Шойгу и сообщил, что 25 тыс. наемников едут «разбираться» с Шойгу".