Пригожин бунтує: ФСБ порушила справу, по РФ переміщається військова техніка

Фінансист ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин 23 червня заявив про те, що війська РФ завдали ракетного удару по базі “Вагнера”. Він звинуватив у цьому міністра оборони РФ Шойгу та повідомив, що 25 тис. найманців їдуть “розбиратися” із Шойгу.

Перші повідомлення про “розбірки” між російською армією та російськими найманцями почали з’являтися близько 21:00.

“Надходять повідомлення про ракетний удар по тиловій базі ПВК Вагнера. За інформацією з місць, удару було завдано з тилового боку, тобто військовими міноборони РФ”, – повідомили в телеграм-каналах найманці.

Згодом з’явилися і заяви самого фінансиста “Вагнера” ​​Євгена Пригожина. Зокрема він повідомив, що військове керівництво РФ несе зло, і воно має бути зупинено.

“Тих, хто знищив багато десятків тисяч життів російських солдатів, буде покарано. Я прошу нікому не чинити опір. Усі, хто чинитиме опір, ми вважатимемо, що це загроза і знищуватимемо негайно. Включаючи будь-які блокпости на нашому шляху”, — заявив Пригожин.

Однак спочатку в Міноборони РФ все, що відбувається, назвали інформаційною провокацією. Лише близько півночі на події почали офіційно реагувати російське ФСБ та Генпрокуратура.

“Слідчим управлінням ФСБ Росії 23 червня 2023 року законно та обґрунтовано порушено кримінальну справу стосовно Пригожина Є.В. за статтею 279 Кримінального кодексу Російської Федерації за фактом організації збройного заколоту”, – повідомили в Генпрокуратурі країни-агресора.

“Заяви та дії Пригожина фактично є закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території РФ. У зв’язку з загрозою ескалації протистояння до РФ порушено справу за фактом призову до збройного заколоту з боку Пригожина”, – прокоментували в ЦГЗ ФСБ РФ.

Паралельно із внутрішньоросійськими “розбірками” в інформаційному полі, на території ворога почалося переміщення військової техніки. Так, важку техніку та гелікоптери помітили в Ростові.

Також військову техніку зафіксували у Москві – біля будівлі Держдуми РФ.

Слідом до “вагнерівців” почали звертатися російські генерали. Зокрема, недавній “приятель” Пригожина – командувач ВКС РФ Суровікін. У записаному відео він закликав бунтівників підкоритися верховному головнокомандувачу, повернути колони до пунктів дислокації та вирішити все мирним шляхом.

Однак на даний момент у телеграм-каналі “Вагнера” ​​заявили, що Суровікін їм – не указ.