Буданов — о событиях в РФ: конфликт целиком реальный

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире нацмарафона прокомментировал «бунт Пригожина».

«Я никак это не назову игрой на публику и даже фейком. Это совсем не туда. Этот конфликт вполне реален и они его в принципе и не скрывают», — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что как бы украинцы не относились к Пригожину, многое из того, что говорит военный преступник — правда.

«Он (Пригожин — Ред.) говорит в большей степени правду, Минобороны РФ в большей степени говорит неправду. Если послушать отчеты господина Конашенкова, Министерства обороны, вообще Генштаба – там все хорошо, они побеждают, куда-то двигаются. Такие молодые бравые солдаты говорят, что мы сейчас всех — в радиоактивный пепел и так далее. Пригожин говорит наоборот: посмотрите вокруг. Это точно не победоносная война, нам здесь в принципе не победить. Посмотрите, какие просчеты. Стрелять нечем, что делать, вообще войско не понимает, оно не обучено. Пятый, иногда уже пошел шестой состав принимающих участие бригад. И так далее. Потому это фейком не назовешь. Это просто встречное сражение правды с ложью, хотя и первая, и вторая целиком работают на РФ. Это тоже нужно помнить», — подчеркнул главный военный разведчик Украины.

Напомним, 23 июня финансист ЧВК «Вагнер» Пригожин взбунтовался. Он заявил, что по штабу наемников нанесли удар ракетами российские военные, а затем, по сути, объявил войну министру обороны РФ Шойгу и начальнику Генштаба Герасимову. ФСБ РФ возбудила на военного преступника уголовное дело за организацию вооруженного мятежа. Утром 24 июня финансист «Вагнера» со своими наемниками блокировал штаб Южного военного округа РФ в Ростове. Во время общения с местным генералитетом Пригожин заявил, что приехал «получить начальника Генштаба и Шойгу» и что его силы собираются «на Москву».