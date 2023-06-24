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«Окажет значительное влияние» — в ISW оценили перспективы «бунта Пригожина»

Мир 08:43   24.06.2023
Оксана Горун
«Окажет значительное влияние» — в ISW оценили перспективы «бунта Пригожина»

Институт изучения войны (ISW) практически всю актуальную сводку посвятил событиям в РФ, где главарь ЧВК «Вагнера» выступил против военного командования.

«Вооруженное нападение «Вагнера» на российское военное руководство в Ростове-на-Дону окажет значительное влияние на военные действия России в Украине. В Ростове-на-Дону находится как штаб ЮВО, чья 58-я общевойсковая армия в настоящее время активно ведет оборонительные действия против украинских контрнаступлений на юге Украины, так и командный пункт Объединенной группировки войск России в Украине в целом. Таким образом, Ростов-на-Дону является важнейшим пунктом командования и управления российской армией, и любые угрозы присутствию Минобороны, вероятно, будут иметь последствия для некоторых важных аспектов военных действий», — считают аналитики института.

Они отметили, что «бунт Пригожина» — это кульминация его кампании по сохранению контроля над своими наемниками (ведь их принуждают подписать контракт с МО РФ до 1 июля).

«Пригожин, вероятно, достиг критической точки принятия решения между капитуляцией своих независимых вооруженных сил и активным сопротивлением МО, и, похоже, выбрал последнее», — отметили в ISW.

В то же время перспективы бунтовщика, по мнению американских экспертов, не выглядят радужными. Как считают в ISW, военный преступник рассчитывал на поддержку со стороны высокопоставленных российских военных. Однако расчет не оправдался. Даже ближайший соратник Пригожина в МО генерал Суровикин призвал «вагнеровцев» прекратить их действия. Среди проблем, которые создает бунтовщикам Пригожина нежелание армии с ними сотрудничать, — нехватка боеприпасов и доступа к иным материальным средствам, «необходимым для военного свержения руководства МО». Также уже очевидно, что действия Пригожина не вызвали сочувствия в Кремле.

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«Даже если группа «Вагнера» может реально угрожать МО, маловероятно, что Путин согласится на успешную попытку Пригожина свергнуть МО. Сможет ли «Вагнер» нанести ощутимый удар по МО в Ростове, Москве или другом месте и фактически добиться смены военного руководства (что на данный момент маловероятно из-за очевидного отсутствия поддержки Вагнера среди старших офицеров и военнослужащих)?Маловероятно, что Путин примет это в итоге. ISW не заметила никаких признаков того, что Путин согласится на такую смену руководства Минобороны», — отметили аналитики.

При этом в ISW пока не могут точно подтвердить, где в настоящее время находится основная часть сил «Вагнера». На момент публикации сводки эксперты не могли визуально подтвердить каких-либо массовых перемещений «колонн» «Вагнера».

«В настоящее время кажется более вероятным, что Пригожин намеревается передать «Вагнеру» активы МО в Ростове. После ухода Вагнера из Бахмута в конце мая и начале июня большой контингент вагнеровцев, вероятно, остался в тылу Украины, особенно в Донецкой и Луганской областях, или еще на учебном полигоне «Вагнера» под Молькино в Краснодарском крае. Учитывая относительную близость Донецкой и Луганской областей и Краснодарского края к Ростовской области, более вероятным направлением действий может быть то, что Пригожин рассматривает МО в Ростове как наиболее жизнеспособную цель вооруженного мятежа «Вагнера», — подытожили в ISW.

Напомним, 23 июня финансист ЧВК «Вагнер» Пригожин взбунтовался. Он заявил, что по штабу наемников нанесли удар ракетами российские военные, а затем, по сути, объявил войну министру обороны РФ Шойгу и начальнику Генштаба Герасимову. ФСБ РФ возбудила на военного преступника уголовное дело за организацию вооруженного мятежа.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) практически всю актуальную сводку посвятил событиям в РФ, где главарь ЧВК «Вагнера» выступил против военного командования".