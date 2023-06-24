Live
  • Субота 24.06.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

“Значно вплине” – в ISW оцінили перспективи “бунту Пригожина”

Події 08:43   24.06.2023
Оксана Горун
“Значно вплине” – в ISW оцінили перспективи “бунту Пригожина”

Інститут вивчення війни (ISW) практично все актуальне зведення присвятив подіям у РФ, де ватажок ПВК “Вагнера” ​​виступив проти військового командування.

“Збройний напад “Вагнера” ​​на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону значно вплине на військові дії Росії в Україні. У Ростові-на-Дону знаходиться як штаб ПВО, чия 58-а загальновійськова армія зараз активно веде оборонні дії проти українських контрнаступів на півдні України, так і командний пункт Об’єднаного угруповання військ Росії в Україні в цілому. Таким чином, Ростов-на-Дону є найважливішим пунктом командування та управління російською армією, і будь-які загрози присутності Міноборони, ймовірно, матимуть наслідки для деяких важливих аспектів воєнних дій”, – вважають аналітики інституту.

Вони зазначили, що “бунт Пригожина” – це кульмінація його кампанії щодо збереження контролю над своїми найманцями (адже їх змушують підписати контракт із МО РФ до 1 липня).

“Пригожин, ймовірно, досяг критичної точки ухвалення рішення між капітуляцією своїх незалежних збройних сил та активним опором МО, і, схоже, вибрав останнє”, – зазначили в ISW.

Водночас перспективи бунтівника, на думку американських експертів, не виглядають райдужними. Як вважають в ISW, військовий злочинець розраховував на підтримку високопоставлених російських військових. Проте розрахунок не справдився. Навіть найближчий соратник Пригожина у МО генерал Суровікін закликав “вагнерівців” припинити їхні дії. Серед проблем, які створює бунтівникам Пригожина небажання армії з ними співпрацювати, — брак боєприпасів та доступу до інших матеріальних засобів, “необхідних для військового повалення керівництва МО”. Також уже очевидно, що дії Пригожина не викликали співчуття у Кремлі.

Читайте також:  Пригожин бунтує: “Ми блокуємо Ростов і йдемо до Москви”

“Навіть якщо група Вагнера може реально загрожувати МО, малоймовірно, що Путін погодиться на успішну спробу Пригожина повалити МО. Чи зможе “Вагнер” завдати відчутного удару по МО в Ростові, Москві або іншому місцю й фактично домогтися зміни військового керівництва (що на даний момент малоймовірне через очевидну відсутність підтримки “Вагнера” серед старших офіцерів і військовослужбовців)? Малоймовірно, що Путін прийме це в результаті. ISW не помітив жодних ознак того, що Путін погодиться на таку зміну керівництва Міноборони”, – зазначили аналітики.

При цьому в ISW поки що не можуть точно підтвердити, де зараз перебуває основна частина сил “Вагнера”. На момент публікації зведення експерти не могли візуально підтвердити будь-які масові переміщення “колон” “Вагнера”.

“Зараз здається більш ймовірним, що Пригожин має намір передати “Вагнеру” активи МО в Ростові. Після відходу “Вагнера” з Бахмута наприкінці травня та на початку червня великий контингент “вагнерівців”, ймовірно, залишився в тилу України, особливо в Донецькій та Луганській областях, або ще на навчальному полігоні “Вагнера” ​​під Молькіно в Краснодарському краї. Враховуючи відносну близькість Донецької та Луганської областей та Краснодарського краю до Ростовської області, імовірнішим напрямом дій може бути те, що Пригожин розглядає МО в Ростові як найбільш життєздатну мету збройного заколоту, – Підсумували в ISW.

Нагадаємо, 23 червня фінансист ПВК “Вагнер” ​​Пригожин збунтувався. Він заявив, що по штабу найманців завдали удару ракетами російські військові, а потім, по суті, оголосив війну міністру оборони РФ Шойгу та начальнику Генштабу Герасимову. ФСБ РФ порушила проти військового злочинця кримінальну справу за організацію збройного заколоту.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ракетний удар: Синєгубов повідомив про пошкодження в Холодногірському районі
Ракетний удар: Синєгубов повідомив про пошкодження в Холодногірському районі
24.06.2023
Пригожин бунтує: “Ми блокуємо Ростов і йдемо до Москви”
Пригожин бунтує: “Ми блокуємо Ростов і йдемо до Москви”
24.06.2023
Ворог обстріляв 26 населених пунктів на Харківщині, по двох наніс авіаудари
Ворог обстріляв 26 населених пунктів на Харківщині, по двох наніс авіаудари
24.06.2023
У Харкові тимчасово закривали станцію метро (оновлено)
У Харкові тимчасово закривали станцію метро (оновлено)
23.06.2023
Дім із ящиків з-під «Градів» будують у селі Довгеньке на Харківщині (відео)
Дім із ящиків з-під «Градів» будують у селі Довгеньке на Харківщині (відео)
23.06.2023
Терехов: усі “прильоти” – у Слобідському районі, один із них – у газову трубу
Терехов: усі “прильоти” – у Слобідському районі, один із них – у газову трубу
24.06.2023

Новини за темою:

07:59
Пригожин бунтує: “Ми блокуємо Ростов і йдемо до Москви”
00:43
Пригожин бунтує: ФСБ порушила справу, по РФ переміщається військова техніка
22:33
Пригожин заявив, що МО РФ б’є ракетами по вагнерівцях і хоче знищити ПВК
08:05
Активність на фронті в районі Куп’янська: ISW повідомляє про бої в лісах
08:10
ISW пояснив, чому контрнаступ йде не так швидко, як очікувалося

  • Категорії: Події, Політика, Світ; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Значно вплине” – в ISW оцінили перспективи “бунту Пригожина”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 08:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) практично все актуальне зведення присвятив подіям у РФ, де ватажок ПВК “Вагнера” ​​виступив проти військового командування".