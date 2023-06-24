“Значно вплине” – в ISW оцінили перспективи “бунту Пригожина”

Інститут вивчення війни (ISW) практично все актуальне зведення присвятив подіям у РФ, де ватажок ПВК “Вагнера” ​​виступив проти військового командування.

“Збройний напад “Вагнера” ​​на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону значно вплине на військові дії Росії в Україні. У Ростові-на-Дону знаходиться як штаб ПВО, чия 58-а загальновійськова армія зараз активно веде оборонні дії проти українських контрнаступів на півдні України, так і командний пункт Об’єднаного угруповання військ Росії в Україні в цілому. Таким чином, Ростов-на-Дону є найважливішим пунктом командування та управління російською армією, і будь-які загрози присутності Міноборони, ймовірно, матимуть наслідки для деяких важливих аспектів воєнних дій”, – вважають аналітики інституту.

Вони зазначили, що “бунт Пригожина” – це кульмінація його кампанії щодо збереження контролю над своїми найманцями (адже їх змушують підписати контракт із МО РФ до 1 липня).

“Пригожин, ймовірно, досяг критичної точки ухвалення рішення між капітуляцією своїх незалежних збройних сил та активним опором МО, і, схоже, вибрав останнє”, – зазначили в ISW.

Водночас перспективи бунтівника, на думку американських експертів, не виглядають райдужними. Як вважають в ISW, військовий злочинець розраховував на підтримку високопоставлених російських військових. Проте розрахунок не справдився. Навіть найближчий соратник Пригожина у МО генерал Суровікін закликав “вагнерівців” припинити їхні дії. Серед проблем, які створює бунтівникам Пригожина небажання армії з ними співпрацювати, — брак боєприпасів та доступу до інших матеріальних засобів, “необхідних для військового повалення керівництва МО”. Також уже очевидно, що дії Пригожина не викликали співчуття у Кремлі.

“Навіть якщо група Вагнера може реально загрожувати МО, малоймовірно, що Путін погодиться на успішну спробу Пригожина повалити МО. Чи зможе “Вагнер” завдати відчутного удару по МО в Ростові, Москві або іншому місцю й фактично домогтися зміни військового керівництва (що на даний момент малоймовірне через очевидну відсутність підтримки “Вагнера” серед старших офіцерів і військовослужбовців)? Малоймовірно, що Путін прийме це в результаті. ISW не помітив жодних ознак того, що Путін погодиться на таку зміну керівництва Міноборони”, – зазначили аналітики.

При цьому в ISW поки що не можуть точно підтвердити, де зараз перебуває основна частина сил “Вагнера”. На момент публікації зведення експерти не могли візуально підтвердити будь-які масові переміщення “колон” “Вагнера”.

“Зараз здається більш ймовірним, що Пригожин має намір передати “Вагнеру” активи МО в Ростові. Після відходу “Вагнера” з Бахмута наприкінці травня та на початку червня великий контингент “вагнерівців”, ймовірно, залишився в тилу України, особливо в Донецькій та Луганській областях, або ще на навчальному полігоні “Вагнера” ​​під Молькіно в Краснодарському краї. Враховуючи відносну близькість Донецької та Луганської областей та Краснодарського краю до Ростовської області, імовірнішим напрямом дій може бути те, що Пригожин розглядає МО в Ростові як найбільш життєздатну мету збройного заколоту, – Підсумували в ISW.

Нагадаємо, 23 червня фінансист ПВК “Вагнер” ​​Пригожин збунтувався. Він заявив, що по штабу найманців завдали удару ракетами російські військові, а потім, по суті, оголосив війну міністру оборони РФ Шойгу та начальнику Генштабу Герасимову. ФСБ РФ порушила проти військового злочинця кримінальну справу за організацію збройного заколоту.