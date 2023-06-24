Буданов – про події в РФ: конфлікт цілком реальний

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в етері нацмарафону прокоментував “бунт Пригожина”.

“Я ніяк це не назву грою на публіку та навіть фейком. Це зовсім не туди. Цей конфлікт є цілком реальним і вони його в принципі й не приховують”, – зазначив Буданов.

Він наголосив, що як би українці не ставилися до Пригожина, багато з того, що каже військовий злочинець – правда.

“Він (Пригожин – Ред.) говорить переважно правду, Міноборони РФ більшою мірою говорить неправду. Якщо послухати звіти пана Конашенкова, Міністерства оборони, взагалі Генштабу – там все добре, вони перемагають, кудись рухаються. Такі молоді браві солдати кажуть, що ми зараз усіх – у радіоактивний попіл і так далі. Пригожин же каже навпаки: подивіться навкруги. Це точно не переможна війна, нам тут у принципі вже не перемогти. Подивіться, які прорахунки. Стріляти нема чим, що робити, взагалі військо не розуміє, воно не навчене. П’ятий, інколи вже пішов шостий склад бригад, які беруть участь. І так далі. Тому це фейком не назвеш. Це просто зустрічний бій правди з неправдою, хоча й перша, і друга цілком працюють на РФ. Це теж треба пам’ятати”, – наголосив головний військовий розвідник України.

Нагадаємо, 23 червня фінансист ПВК “Вагнер” ​​Пригожин збунтувався. Він заявив, що по штабу найманців завдали удару ракетами російські військові, а потім, по суті, оголосив війну міністру оборони РФ Шойгу та начальнику Генштабу Герасимову. ФСБ РФ порушила проти військового злочинця кримінальну справу за організацію збройного заколоту. Вранці 24 червня фінансист “Вагнера” ​​зі своїми найманцями блокував штаб Південного військового округу РФ у Ростові. Під час спілкування з місцевим генералітетом Пригожин заявив, що приїхав “отримати начальника Генштабу та Шойгу” і що його сили збираються “на Москву”.