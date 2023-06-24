Буданов – про події в РФ: конфлікт цілком реальний
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в етері нацмарафону прокоментував “бунт Пригожина”.
“Я ніяк це не назву грою на публіку та навіть фейком. Це зовсім не туди. Цей конфлікт є цілком реальним і вони його в принципі й не приховують”, – зазначив Буданов.
Він наголосив, що як би українці не ставилися до Пригожина, багато з того, що каже військовий злочинець – правда.
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“Він (Пригожин – Ред.) говорить переважно правду, Міноборони РФ більшою мірою говорить неправду. Якщо послухати звіти пана Конашенкова, Міністерства оборони, взагалі Генштабу – там все добре, вони перемагають, кудись рухаються. Такі молоді браві солдати кажуть, що ми зараз усіх – у радіоактивний попіл і так далі. Пригожин же каже навпаки: подивіться навкруги. Це точно не переможна війна, нам тут у принципі вже не перемогти. Подивіться, які прорахунки. Стріляти нема чим, що робити, взагалі військо не розуміє, воно не навчене. П’ятий, інколи вже пішов шостий склад бригад, які беруть участь. І так далі. Тому це фейком не назвеш. Це просто зустрічний бій правди з неправдою, хоча й перша, і друга цілком працюють на РФ. Це теж треба пам’ятати”, – наголосив головний військовий розвідник України.
Нагадаємо, 23 червня фінансист ПВК “Вагнер” Пригожин збунтувався. Він заявив, що по штабу найманців завдали удару ракетами російські військові, а потім, по суті, оголосив війну міністру оборони РФ Шойгу та начальнику Генштабу Герасимову. ФСБ РФ порушила проти військового злочинця кримінальну справу за організацію збройного заколоту. Вранці 24 червня фінансист “Вагнера” зі своїми найманцями блокував штаб Південного військового округу РФ у Ростові. Під час спілкування з місцевим генералітетом Пригожин заявив, що приїхав “отримати начальника Генштабу та Шойгу” і що його сили збираються “на Москву”.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 09:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в етері нацмарафону прокоментував “бунт Пригожина”".