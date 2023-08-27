Усилит ли РФ наступление в районе Купянска в ближайшие два месяца — мнение ISW

Министерство обороны Великобритании заявило 26 августа, что РФ может усилить интенсивность наступательных действий в направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев. В Институте изучения войны (ISW) наступательную операцию оперативного уровня считают маловероятной.

“В последние недели российские войска проводили локальные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и к юго-западу от Сватово, но нет никаких признаков того, что РФ выделяет необходимую рабочую силу и технику, необходимые для превращения таких локализованных наступательных операций на этом участке фронта в оперативные”, — пишут аналитики.

ISW не подтверждает переброску частей вновь сформированных бригад и дивизий на Купянское и Лиманское направление, о чем 25 августа информировал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

По мнению аналитиков, возобновление локализованных российских наступательных операций, скорее всего, направлено на то, чтобы сосредоточить и отвлечь украинские силы от более важных участков фронта, и маловероятно, что они обеспечат крупные территориальные завоевания.

“Российские войска в течение нескольких месяцев концентрировали силы на этом участке фронта, прежде чем начать безуспешное оперативное наступление зимой-весной 2023 года, и ISW не заметил никаких подобных приготовлений в этом районе. Российские войска вряд ли смогут перехватить оперативную инициативу в ближайшие два месяца”, — подытожили в институте.