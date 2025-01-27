РФ расширяет плацдарм на берегу Оскола — британская разведка, чего хочет враг

На Харьковщине оккупанты постепенно расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол. Враг стремится оказывать давление на логистический центр Купянска, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 27 января.

В отчете отмечается, что этот плацдарм был создан в конце ноября 2024 года и с тех пор российские силы добились тактических успехов в этом районе.

Также, по данным британской разведки, здесь оккупанты сосредоточили внимание на поселке Двуречная. Россия также стремится захватить село Западное, в 4 км к западу от Оскола.

«Россия почти наверняка пытается оказывать давление на логистический центр Купянска, расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии поставок к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути поставки в город», — говорится в отчете.