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РФ расширяет плацдарм на берегу Оскола — британская разведка, чего хочет враг

Фронт 14:17   27.01.2025
Виктория Яковенко
РФ расширяет плацдарм на берегу Оскола — британская разведка, чего хочет враг Фото: отчет разведки Минобороны Великобритании

На Харьковщине оккупанты постепенно расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол. Враг стремится оказывать давление на логистический центр Купянска, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 27 января.

В отчете отмечается, что этот плацдарм был создан в конце ноября 2024 года и с тех пор российские силы добились тактических успехов в этом районе.

Также, по данным британской разведки, здесь оккупанты сосредоточили внимание на поселке Двуречная. Россия также стремится захватить село Западное, в 4 км к западу от Оскола.

«Россия почти наверняка пытается оказывать давление на логистический центр Купянска, расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии поставок к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути поставки в город», — говорится в отчете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине оккупанты постепенно расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 27 января.".