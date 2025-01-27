РФ розширює плацдарм на березі Осколу – британська розвідка, що хоче ворог
У Харківській області окупанти поступово розширюють плацдарм на західному березі річки Оскіл. Ворог прагне чинити тиск на логістичний центр Куп’янська, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 27 січня.
У звіті зазначається, що цей плацдарм був створений наприкінці листопада 2024 року, і відтоді російські сили домоглися тактичних успіхів у цьому районі.
Також, за даними британської розвідки, тут окупанти зосередили увагу на селищі Дворічна. Росія також прагне захопити село Західне, за 4 км на захід від Осколу.
«Росія майже напевно намагається чинити тиск на логістичний центр Куп’янська, розташований на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму. Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста», – йдеться у звіті.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: британская разведка, війна, куп'янск, река Оскол, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області окупанти поступово розширюють плацдарм на західному березі річки Оскіл, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 27 січня.".