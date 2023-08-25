«Приняли необходимые решения»: Сырский снова ездил на Купянское направление
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную поездку на Купянское и Лиманское направления. Совместно с командирами оперативно-тактических группировок и бригад приняли необходимые решения, а также меры для усиления украинской обороны и отражения российских атак.
Помимо обороны цель — продвинуться вперед там, где это возможно, пишет Military Media Center со ссылкой на Сырского.
По его словам, оперативная обстановка на востоке остается напряженной.
«После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии. Главная цель этих мероприятий — повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий. В то же время, враг продолжает вести мощное огневое воздействие из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию», — сообщил Сырский.
Напомним, Сырский 8 августа сообщил, что работал с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.
Читайте также: Сырский стал почетным харьковчанином – Терехов
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Приняли необходимые решения»: Сырский снова ездил на Купянское направление»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную поездку на Купянское и Лиманское направления. Совместно с командирами оперативно-тактических группировок и бригад приняли необходимые решения, а также меры для усиления украинской обороны и отражения российских атак.".