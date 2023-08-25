«Приняли необходимые решения»: Сырский снова ездил на Купянское направление

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную поездку на Купянское и Лиманское направления. Совместно с командирами оперативно-тактических группировок и бригад приняли необходимые решения, а также меры для усиления украинской обороны и отражения российских атак.

Помимо обороны цель — продвинуться вперед там, где это возможно, пишет Military Media Center со ссылкой на Сырского.

По его словам, оперативная обстановка на востоке остается напряженной.

«После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии. Главная цель этих мероприятий — повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий. В то же время, враг продолжает вести мощное огневое воздействие из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию», — сообщил Сырский.

Напомним, Сырский 8 августа сообщил, что работал с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.