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«Приняли необходимые решения»: Сырский снова ездил на Купянское направление

Общество 20:34   25.08.2023
Елена Нагорная
«Приняли необходимые решения»: Сырский снова ездил на Купянское направление Фото: Military Media Center

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную поездку на Купянское и Лиманское направления. Совместно с командирами оперативно-тактических группировок и бригад приняли необходимые решения, а также меры для усиления украинской обороны и отражения российских атак.

Помимо обороны цель — продвинуться вперед там, где это возможно, пишет Military Media Center со ссылкой на Сырского.

По его словам, оперативная обстановка на востоке остается напряженной.

«После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии. Главная цель этих мероприятий — повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий. В то же время, враг продолжает вести мощное огневое воздействие из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию», — сообщил Сырский.

Напомним, Сырский 8 августа сообщил, что работал с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 20:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную поездку на Купянское и Лиманское направления. Совместно с командирами оперативно-тактических группировок и бригад приняли необходимые решения, а также меры для усиления украинской обороны и отражения российских атак.".