“Прийняли необхідні рішення”: Сирський знову їздив на Куп’янський напрямок

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову поїздку на Куп’янський та Лиманський напрямки. Спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та бригад ухвалили необхідні рішення, а також заходи для посилення української оборони та відбиття російських атак.

Крім оборони, мета – просунутися вперед там, де це можливо, пише Military Media Center з посиланням на Сирського.

За його словами, оперативна ситуація на сході залишається напруженою.

“Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії. Головна мета цих заходів – підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій. Водночас ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію”, – повідомив Сирський.

Нагадаємо, Сирський 8 серпня повідомив, що працював із командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку.