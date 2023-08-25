“Прийняли необхідні рішення”: Сирський знову їздив на Куп’янський напрямок
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову поїздку на Куп’янський та Лиманський напрямки. Спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та бригад ухвалили необхідні рішення, а також заходи для посилення української оборони та відбиття російських атак.
Крім оборони, мета – просунутися вперед там, де це можливо, пише Military Media Center з посиланням на Сирського.
За його словами, оперативна ситуація на сході залишається напруженою.
“Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії. Головна мета цих заходів – підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій. Водночас ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію”, – повідомив Сирський.
Нагадаємо, Сирський 8 серпня повідомив, що працював із командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 20:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову поїздку на Куп’янський та Лиманський напрямки. Спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та бригад ухвалили необхідні рішення, а також заходи для посилення української оборони та відбиття російських атак.".