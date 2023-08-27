Чи посилить РФ наступ у районі Куп’янська в найближчі два місяці – прогноз ISW
Міністерство оборони Великої Британії заявило 26 серпня, що РФ може посилити інтенсивність наступальних дій у напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців. В Інституті вивчення війни (ISW) наступальну операцію оперативного рівня вважають малоймовірною.
“В останні тижні російські війська проводили локальні наступальні операції на північний схід від Куп’янська та на південний захід від Сватового, але немає жодних ознак того, що РФ виділяє необхідну робочу силу та техніку, необхідні для перетворення таких локалізованих наступальних операцій на цій ділянці фронту в оперативні”, – пишуть аналітики.
ISW не підтверджує перекидання частин новосформованих бригад і дивізій на Куп’янський та Лиманський напрямки, про що 25 серпня інформував командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський.
На думку аналітиків, відновлення локалізованих російських наступальних операцій, швидше за все, спрямоване на те, щоб зосередити та відвернути українські сили від важливіших ділянок фронту, і малоймовірно, що вони забезпечать великі територіальні завоювання.
“Російські війська протягом кількох місяців концентрували сили на цій ділянці фронту, перш ніж розпочати безуспішний оперативний наступ взимку-весною 2023 року, і ISW не помітив жодних подібних приготувань у цьому районі. Російські війська навряд чи зможуть перехопити оперативну ініціативу протягом найближчих двох місяців”, — підсумували в інституті.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 08:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство оборони Великої Британії заявило 26 серпня, що РФ може посилити інтенсивність наступальних дій у напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців. В Інституті вивчення війни (ISW) наступальну операцію оперативного рівня вважають малоймовірною.".