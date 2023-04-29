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Ракетный удар по Украине: Британская разведка предположила, куда целились

Мир 11:00   29.04.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Украине: Британская разведка предположила, куда целились Фото: facebook Игоря Клименко

В ежедневной сводке Британская разведка заявила, что военные РФ применяют «неэффективный процесс нацеливания». Но это не останавливает террористов при проведении ракетных атак — ведь жизни мирных украинцев их не беспокоят.

«Россия использует неэффективный процесс нацеливания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости перед предотвращением побочного ущерба, включая гибель мирных жителей», — отметили в сводке, опубликованной в twitter Минобороны Великобритании.

Британские эксперты считают, что целились российские военные все же не в жилые дома.

«Существует реальная вероятность того, что Россия пыталась перехватить украинские резервные части и военные поставки, недавно доставленные в Украину», — предполагают британцы.

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Вариант, что целями были объекты энергетической инфраструктуры, разведчики назвали маловероятным.

Тем временем в Умани продолжают разбирать завалы обрушившегося в результате российского удара жилого дома. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что подтверждена гибель 23 человек. По последним данным, среди них — пять детей. Криминалисты идентифицировали 22 тела.

«В процессе идентификации выяснилось, что погибли 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются», — написал Клименко в facebook.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 11:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ежедневной сводке Британская разведка заявила, что военные РФ применяют «неэффективный процесс нацеливания». Но это не останавливает террористов при проведении ракетных атак — ведь жизни мирных украинцев их не беспокоят".