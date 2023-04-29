Ракетный удар по Украине: Британская разведка предположила, куда целились

В ежедневной сводке Британская разведка заявила, что военные РФ применяют «неэффективный процесс нацеливания». Но это не останавливает террористов при проведении ракетных атак — ведь жизни мирных украинцев их не беспокоят.

«Россия использует неэффективный процесс нацеливания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости перед предотвращением побочного ущерба, включая гибель мирных жителей», — отметили в сводке, опубликованной в twitter Минобороны Великобритании.

Британские эксперты считают, что целились российские военные все же не в жилые дома.

«Существует реальная вероятность того, что Россия пыталась перехватить украинские резервные части и военные поставки, недавно доставленные в Украину», — предполагают британцы.

Вариант, что целями были объекты энергетической инфраструктуры, разведчики назвали маловероятным.

Тем временем в Умани продолжают разбирать завалы обрушившегося в результате российского удара жилого дома. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что подтверждена гибель 23 человек. По последним данным, среди них — пять детей. Криминалисты идентифицировали 22 тела.

«В процессе идентификации выяснилось, что погибли 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются», — написал Клименко в facebook.