Ракетний удар по Україні: Британська розвідка припустила, куди цілилися

У щоденному зведенні Британська розвідка заявила, що військові РФ застосовують “неефективний процес націлювання”. Але це не зупиняє терористів під час проведення ракетних атак – адже життя мирних українців їх не турбують.

“Росія використовує неефективний процес націлювання та віддає пріоритет передбачуваній військовій необхідності перед запобіганням побічним збиткам, включаючи загибель мирних жителів”, – зазначили у зведенні, опублікованому у твітері Міноборони Великобританії.

Британські експерти вважають, що цілилися російські військові все ж таки не в житлові будинки.

“Існує реальна ймовірність того, що Росія намагалася перехопити українські резервні частини та військові поставки, які нещодавно доставлені в Україну”, — припускають британці.

Варіант, що цілями були об’єкти енергетичної інфраструктури, розвідники назвали малоймовірним.

Тим часом в Умані продовжують розбирати завали житлового будинку, що обрушився в результаті російського удару. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що підтверджено загибель 23 людей. За останніми даними, серед них – п’ять дітей. Криміналісти ідентифікували 22 тіла.

“В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються“, – написав Клименко у фейсбуці.