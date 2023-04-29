Ракетний удар по Україні: Британська розвідка припустила, куди цілилися
У щоденному зведенні Британська розвідка заявила, що військові РФ застосовують “неефективний процес націлювання”. Але це не зупиняє терористів під час проведення ракетних атак – адже життя мирних українців їх не турбують.
“Росія використовує неефективний процес націлювання та віддає пріоритет передбачуваній військовій необхідності перед запобіганням побічним збиткам, включаючи загибель мирних жителів”, – зазначили у зведенні, опублікованому у твітері Міноборони Великобританії.
Британські експерти вважають, що цілилися російські військові все ж таки не в житлові будинки.
“Існує реальна ймовірність того, що Росія намагалася перехопити українські резервні частини та військові поставки, які нещодавно доставлені в Україну”, — припускають британці.
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Варіант, що цілями були об’єкти енергетичної інфраструктури, розвідники назвали малоймовірним.
Тим часом в Умані продовжують розбирати завали житлового будинку, що обрушився в результаті російського удару. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що підтверджено загибель 23 людей. За останніми даними, серед них – п’ять дітей. Криміналісти ідентифікували 22 тіла.
“В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються“, – написав Клименко у фейсбуці.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 11:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У щоденному зведенні Британська розвідка заявила, що військові РФ застосовують “неефективний процес націлювання”. Але це не зупиняє терористів під час проведення ракетних атак – адже життя мирних українців їх не турбують".