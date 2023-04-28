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Ракетний удар по Дніпру: росіяни вбили сім’ю шкільної вчительки – Філатов

Події 13:45   28.04.2023
Оксана Якушко
Ракетний удар по Дніпру: росіяни вбили сім’ю шкільної вчительки – Філатов

Шкільна вчителька з чоловіком із опіками в лікарні, дочка та онука загинули, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

«*@руzня сьогодні вранці на офіційному каналі прозвітувала про нічну ракетну атаку. І тисячі нелюдів наставили там лайків та сердець. Багатоповерхівка в Умані у них, значить, це – «Точно в ціль». У Дніпрі, виродки, «точно в ціль» ви розвалили житловий будинок у приватному секторі. Знищили родину нашої міської шкільної вчительки. Вона з чоловіком у лікарні з 40 відсотками опіків тіла, а дочка з онукою Веронікою, якій ще не виповнилося й трьох років – у могилі», – прокоментував ракетний удар по Дніпру Борис Філатов.

«Ось такі у вас «точні цілі», худоби. Навіть не худоби, а комахи. Біоорганізми, які не мають права на існування», – наголосив мер Дніпра.

Сестра загиблої у Дніпрі жінки з дитиною опублікувала їхнє фото.

“Сьогодні вранці рашистська ракета вбила мою двоюрідну сестру і 2-річну двоюрідну племінницю, дядько і тітка в середній тяжкості в лікарні, будинок непридатний для життя. Відпочивайте зі світом, мої янголята, я вас дуже люблю”, – написала дівчина.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 13:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шкільна вчителька з чоловіком із опіками в лікарні, дочка та онука загинули, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.".