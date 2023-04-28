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Ракетный удар по Днепру: россияне убили семью школьной учительнцы – Филатов

Происшествия 13:45   28.04.2023
Оксана Якушко
Ракетный удар по Днепру: россияне убили семью школьной учительнцы – Филатов

Школьная учительница с мужем с ожогами в больнице, дочь и внучка погибли, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«*@руzня сегодня утром на официальном канале отчиталась о ночной ракетной атаке. И тысячи нелюдей наставили там лайков и сердечек. Многоэтажка в Умани у них, значит, это — «Точно в цель». В Днепре, ублюдки, «точно в цель» вы развалили жилой дом в частном секторе. Уничтожили семью нашей городской школьной учительницы. Она с мужем в больнице с 40 процентами ожогов тела, а дочь с внучкой Вероникой, которой не исполнилось ещё и трёх лет – в могиле», — прокомментировал ракетный удар по Днепру Борис Филатов.

«Вот такие у вас «точные цели», скоты. Даже не скоты, а насекомые. Биоорганизмы не имеющие право на существование», — подчеркнул мэр Днепра.

Сестра погибшей в Днепре женщины с ребенком опубликовала их фото.

«Сегодня утром рашистская ракета убила мою двоюродную сестру и 2-летнюю двоюродную племянницу, дядя и тетя в средней тяжести в больнице, дом непригоден для жизни. Почивайте с миром, мои ангелочки, я вас очень люблю», — написала девушка.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 13:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Школьная учительница с мужем с ожогами в больнице, дочь и внучка погибли, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.".