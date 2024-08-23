Ранок у Харкові був спокійним, але потрібно бути пильними – Терехов

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов закликав містян бути обережними та прислухатися до повітряних тривог.

«Ми вже, на жаль, звикли до повітряних тривог. Дійсно, і під час свят, і в повсякденному житті потрібно бути дуже обережними й прислухатися до повітряних тривог. Потрібно берегти один одного. Попри те, що сьогодні День Державного прапора, День міста – загроза завжди зберігається, поки йде війна. Звісно, після війни будемо по-іншому святкувати нашу перемогу і день нашого рідного міста… Сьогодні така видатна дата – 370-та річниця, але ми вимушені думати про безпеку людей, тому у нас не буде масштабних святкувань», – сказав Терехов.

Він зазначив, що ворог активно обстрілює область, а в місті ранок був спокійним. На Меморіалі Слави у Лісопарку поклали квіти з нагоди Дня визволення від нацистських загарбників, також відбулася церемонія підняття державного прапора на найвищий в Україні флагшток заввишки 102 метри.