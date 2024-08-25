Ранним утром 25 августа, около четырех часов, Харьков снова подвергся ударам, когда город сотряс мощный взрыв.

Ранним утром 25 августа, около четырех часов, Харьков снова подвергся ударам, когда город сотрясли мощные взрывы. Полиция Харьковской области предупредила местных жителей о необходимости оставаться в укрытиях и воздержаться от публикации фото и видео мест попаданий. Они призвали всех, кто стал свидетелем разрушений или пострадал, немедленно обращаться на гарячую линию 102.

Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердили информацию о взрывах в городе.