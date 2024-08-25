По Харкову прилетіли дві ракети Х-59 і одна по Чугуєву – прокуратура (відео)
Двох ударів по Харкову та ще одного по Чугуєву о 4:05 військові РФ за попередніми даними завдали ракетами Х-59 (Д9МА), повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.
Він також поінформував, що в обох містах постраждали 11 людей. За даними Чубенка:
- У Слобідському районі Харкова було пряме влучання ракети у приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху постраждали шестеро. В однієї людини поранення голови та у п’ятьох – гостра реакція на стрес.
- В Індустріальному районі Харкова удар припав по промисловій зоні. Там постраждалих немає.
- У Чугуєві ракета влучила у господарську споруду – у будівлі поряд сталася пожежа. Постраждали п’ятеро людей, серед яких дві дитини.
«Триває розбір завалів, ліквідація наслідків, гасіння пожеж. Інформації про осіб під завалами чи ймовірно загиблих немає. Усі особи, які проживали в будівлях, де були ураження, ідентифіковані та виявлені», – також повідомив Чубенко.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Нагадаємо, близько четвертої години ранку військові РФ завдали двох ударів по Харкову й одного по Чугуєву. У Харкові, як повідомляв мер Ігор Терехов, були зафіксовані влучання у приватний сектор у Слобідському районі та у газопровід. Повідомлялося про п’ятьох постраждалих у Слобідському районі. Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Чугуєві під ударом також був приватний сектор. Там було відомо про чотирьох постраждалих, стан яких оцінювався як легкий. Зокрема, чотирирічна дитина отримала гостру реакцію на стрес.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Дмитрий Чубенко, удар, Харків, Харьковская областная прокуратура, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 08:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох ударів по Харкову та ще одного по Чугуєву о 4:05 військові РФ за попередніми даними завдали ракетами Х-59 (Д9МА), повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.".