Лінія фронту без змін – ISW про бої на півночі Харківщини та під Куп’янськом
Карта ISW
Підтверджених змін лінії фронту 23 та 24 серпня на півночі Харківщини не було, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).
При цьому аналітики констатували, що бої тривали у районах Глибокого та Вовчанська.
Також в ISW зазначили, що російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 24 серпня, але не досягли підтвердженого просування.
Карта ISW
Читайте також: ГШ: 14 боїв було за добу на Куп’янському напрямку і три на півночі Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: isw, фронт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Лінія фронту без змін – ISW про бої на півночі Харківщини та під Куп’янськом»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 10:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підтверджених змін лінії фронту 23 та 24 серпня на півночі Харківщини не було, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).".