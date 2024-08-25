Лінія фронту без змін – ISW про бої на півночі Харківщини та під Куп’янськом

Підтверджених змін лінії фронту 23 та 24 серпня на півночі Харківщини не було, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

При цьому аналітики констатували, що бої тривали у районах Глибокого та Вовчанська.

Також в ISW зазначили, що російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 24 серпня, але не досягли підтвердженого просування.



Карта ISW