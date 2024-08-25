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Лінія фронту без змін – ISW про бої на півночі Харківщини та під Куп’янськом

Політика 10:24   25.08.2024
Олена Нагорна
Лінія фронту без змін – ISW про бої на півночі Харківщини та під Куп’янськом Карта ISW

Підтверджених змін лінії фронту 23 та 24 серпня на півночі Харківщини не було, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

При цьому аналітики констатували, що бої тривали у районах Глибокого та Вовчанська.

Також в ISW зазначили, що російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 24 серпня, але не досягли підтвердженого просування.


Карта ISW

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 10:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підтверджених змін лінії фронту 23 та 24 серпня на півночі Харківщини не було, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).".