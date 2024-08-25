Линия фронта без изменений — ISW о боях на севере Харьковщины и под Купянском

Подтвержденных изменений линии фронта 23 и 24 августа на севере Харьковщины не было, информирует американский Институт изучения войны (ISW).

При этом аналитики констатировали, что бои продолжались в районах Глубокого и Волчанска.

Также в ISW отметили, что российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная 24 августа, но не достигли подтвержденного продвижения.



Карта ISW