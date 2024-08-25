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Линия фронта без изменений — ISW о боях на севере Харьковщины и под Купянском

Политика 10:24   25.08.2024
Елена Нагорная
Линия фронта без изменений — ISW о боях на севере Харьковщины и под Купянском Карта ISW

Подтвержденных изменений линии фронта 23 и 24 августа на севере Харьковщины не было, информирует американский Институт изучения войны (ISW).

При этом аналитики констатировали, что бои продолжались в районах Глубокого и Волчанска.

Также в ISW отметили, что российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная 24 августа, но не достигли подтвержденного продвижения.


Карта ISW

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 10:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подтвержденных изменений линии фронта 23 и 24 августа на севере Харьковщины не было, информирует американский Институт изучения войны (ISW).".