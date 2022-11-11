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Нераспространение ядерного оружия: харьковский ННЦ ХФТИ посетила миссия МАГАТЭ

Мир 11:24   11.11.2022
Оксана Горун
Нераспространение ядерного оружия: харьковский ННЦ ХФТИ посетила миссия МАГАТЭ Фото: Госатомрегулирования

Госатомрегулирования сообщила о том, что в ННЦ «Харьковский физико-технический институт» провели инспекцию эксперты МАГАТЭ.

Инспекция проходила с 8 по 10 ноября, отметили в Госатомрегулирования, в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

«Это обычная плановая инспекция, которая не связана с какими-либо российскими фейковыми обвинениями в якобы создании «грязной бомбы», — заверили в Госатомрегулирования.

По информации украинских чиновников, проверка прошла успешно. В ней участвовал и инспектор Госатомрегулирования.

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    • «Цель мероприятий: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала, информации о конструкции ядерной установки и незаявленной ядерной деятельности. Замечаний со стороны инспекторов нет», — подчеркнули в Госатомрегулирования.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 11:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госатомрегулирования сообщила о том, что в ННЦ «Харьковский физико-технический институт» провели инспекцию эксперты МАГАТЭ".