Нераспространение ядерного оружия: харьковский ННЦ ХФТИ посетила миссия МАГАТЭ
Госатомрегулирования сообщила о том, что в ННЦ «Харьковский физико-технический институт» провели инспекцию эксперты МАГАТЭ.
Инспекция проходила с 8 по 10 ноября, отметили в Госатомрегулирования, в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.
«Это обычная плановая инспекция, которая не связана с какими-либо российскими фейковыми обвинениями в якобы создании «грязной бомбы», — заверили в Госатомрегулирования.
По информации украинских чиновников, проверка прошла успешно. В ней участвовал и инспектор Госатомрегулирования.
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«Цель мероприятий: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала, информации о конструкции ядерной установки и незаявленной ядерной деятельности. Замечаний со стороны инспекторов нет», — подчеркнули в Госатомрегулирования.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госатомрегулирования сообщила о том, что в ННЦ «Харьковский физико-технический институт» провели инспекцию эксперты МАГАТЭ".