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Нерозповсюдження ядерної зброї: харківський ННЦ ХФТІ відвідала місія МАГАТЕ

Світ 11:24   11.11.2022
Оксана Горун
Нерозповсюдження ядерної зброї: харківський ННЦ ХФТІ відвідала місія МАГАТЕ Фото: Госатомрегулирования

Держатомрегулювання повідомило про те, що в ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” провели інспекцію експерти МАГАТЕ.

Інспекція проходила з 8 по 10 листопада, зазначили в Держатомрегулювання, у рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

“Це звичайна планова інспекція, яка не пов’язана з будь-якими російськими фейковими звинуваченнями у нібито створенні “брудної бомби””, – запевнили у Держатомрегулювання.

За інформацією українських чиновників, перевірка відбулася успішно. У ній брав участь і інспектор Держатомрегулювання.

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    • “Мета заходів: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявлену ядерну діяльність. Зауважень з боку інспекторів немає”, – наголосили в Держатомрегулювання.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 11:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держатомрегулювання повідомило про те, що в ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” провели інспекцію експерти МАГАТЕ".