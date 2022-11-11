Нерозповсюдження ядерної зброї: харківський ННЦ ХФТІ відвідала місія МАГАТЕ

Держатомрегулювання повідомило про те, що в ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” провели інспекцію експерти МАГАТЕ.

Інспекція проходила з 8 по 10 листопада, зазначили в Держатомрегулювання, у рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

“Це звичайна планова інспекція, яка не пов’язана з будь-якими російськими фейковими звинуваченнями у нібито створенні “брудної бомби””, – запевнили у Держатомрегулювання.

За інформацією українських чиновників, перевірка відбулася успішно. У ній брав участь і інспектор Держатомрегулювання.

“Мета заходів: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявлену ядерну діяльність. Зауважень з боку інспекторів немає”, – наголосили в Держатомрегулювання.