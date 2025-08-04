Вперше американці прораховують психологію психопата Путіна – Коваленко
Фото: Андрій Коваленко/інстаграм
Те, що зробив Трамп зараз з ядерними субмаринами – це найкращий удар по комплексах путіна. Нагадаю, що путін – психопат. Він найбільше боїться принижень. В той час, коли в путіна є брехня про “орєшнік”, який запускали двічі та другий раз він не полетів, у Трампа є рішучість і ядерні субмарини. Фактично в путіна забирають інструмент погроз і демонструють, що окрім слів можуть бути й реальні кроки. І такі ж кроки чекають рф у випадку, якщо вона не зупинить війну – санкції та зброя для України. Вперше американці чітко прораховують психологію психопата путіна та його страхи.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: коваленко, переговоры, путін, сша, угрозы, ядерное оружие;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 14:58;
Кореспондент Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Те, що зробив Трамп зараз з ядерними субмаринами – це найкращий удар по комплексах путіна. Нагадаю, що путін – психопат.…".