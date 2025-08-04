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Вперше американці прораховують психологію психопата Путіна – Коваленко

Політика 14:58   04.08.2025
Андрій Коваленко
керівник ЦПД РНБО
Вперше американці прораховують психологію психопата Путіна – Коваленко Фото: Андрій Коваленко/інстаграм

Те, що зробив Трамп зараз з ядерними субмаринами – це найкращий удар по комплексах путіна.  Нагадаю, що путін – психопат. Він найбільше боїться принижень. В той час, коли в путіна є брехня про “орєшнік”, який запускали двічі та другий раз він не полетів, у Трампа є рішучість і ядерні субмарини. Фактично в путіна забирають інструмент погроз і демонструють, що окрім слів можуть бути й реальні кроки. І такі ж кроки чекають рф у випадку, якщо вона не зупинить війну – санкції та зброя для України. Вперше американці чітко прораховують психологію психопата путіна та його страхи.

Автор: Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО
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Ви читали новину: «Вперше американці прораховують психологію психопата Путіна – Коваленко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Те, що зробив Трамп зараз з ядерними субмаринами – це найкращий удар по комплексах путіна.  Нагадаю, що путін – психопат.…".