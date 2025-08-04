Вперше американці прораховують психологію психопата Путіна – Коваленко

Те, що зробив Трамп зараз з ядерними субмаринами – це найкращий удар по комплексах путіна. Нагадаю, що путін – психопат. Він найбільше боїться принижень. В той час, коли в путіна є брехня про “орєшнік”, який запускали двічі та другий раз він не полетів, у Трампа є рішучість і ядерні субмарини. Фактично в путіна забирають інструмент погроз і демонструють, що окрім слів можуть бути й реальні кроки. І такі ж кроки чекають рф у випадку, якщо вона не зупинить війну – санкції та зброя для України. Вперше американці чітко прораховують психологію психопата путіна та його страхи.