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Впервые американцы просчитывают психологию психопата Путина — Коваленко

Мир 14:58   04.08.2025
Андрей Коваленко
руководитель ЦПД СНБО
Впервые американцы просчитывают психологию психопата Путина — Коваленко Фото: Андрей Коваленко/instagram

То, что сделал Трамп сейчас с ядерными субмаринами – это лучший удар по комплексам путина. Напомню, что путин – психопат. Он больше всего боится унижений. В то время, когда у путина есть ложь об «орешнике», который запускали дважды и второй раз он не улетел, у Трампа есть решительность и ядерные субмарины. Фактически у Путина забирают инструмент угроз и демонстрируют, что кроме слов могут быть и реальные шаги. И такие же шаги ждут россию в случае, если она не остановит войну – санкции и оружие для Украины. Впервые американцы четко просчитывают психологию психопата путина и его страхи.

Автор: Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО
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  • Корреспондент Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "То, что сделал Трамп сейчас с ядерными субмаринами – это лучший удар по комплексам путина. Напомню, что путин – психопат.…".