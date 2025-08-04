Впервые американцы просчитывают психологию психопата Путина — Коваленко

То, что сделал Трамп сейчас с ядерными субмаринами – это лучший удар по комплексам путина. Напомню, что путин – психопат. Он больше всего боится унижений. В то время, когда у путина есть ложь об «орешнике», который запускали дважды и второй раз он не улетел, у Трампа есть решительность и ядерные субмарины. Фактически у Путина забирают инструмент угроз и демонстрируют, что кроме слов могут быть и реальные шаги. И такие же шаги ждут россию в случае, если она не остановит войну – санкции и оружие для Украины. Впервые американцы четко просчитывают психологию психопата путина и его страхи.