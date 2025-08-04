Впервые американцы просчитывают психологию психопата Путина — Коваленко
Фото: Андрей Коваленко/instagram
То, что сделал Трамп сейчас с ядерными субмаринами – это лучший удар по комплексам путина. Напомню, что путин – психопат. Он больше всего боится унижений. В то время, когда у путина есть ложь об «орешнике», который запускали дважды и второй раз он не улетел, у Трампа есть решительность и ядерные субмарины. Фактически у Путина забирают инструмент угроз и демонстрируют, что кроме слов могут быть и реальные шаги. И такие же шаги ждут россию в случае, если она не остановит войну – санкции и оружие для Украины. Впервые американцы четко просчитывают психологию психопата путина и его страхи.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: коваленко, переговоры, Путин, сша, угрозы, ядерное оружие;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 14:58;
Корреспондент Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "То, что сделал Трамп сейчас с ядерными субмаринами – это лучший удар по комплексам путина. Напомню, что путин – психопат.…".