Атакуючи ХФТІ в Харкові, РФ порушила 7 принципів ядерної безпеки – Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зробив заяву за підсумками візиту місії експертів агентства до Харкова.

Заяву Гроссі опублікувала пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). За інформацією агентства, експерти відвідали не лише ННЦ “ХФТІ”, про що раніше повідомляло Держатомрегулювання, а й пункт захоронення радіоактивних відходів Харківського міжобласного спецкомбінату “Радон”.

“Три наші експерти з ядерної безпеки та гарантій змогли успішно виконати цю дуже важливу місію в Харкові, який сильно постраждав під час трагічної війни в Україні. Раніше ми отримували інформацію з України про значну шкоду міському ядерному дослідницькому комплексу, але вперше змогли на власні очі побачити об’єкт і повідомити світові про складну ситуацію на ньому. Хочі рівні радіації були в нормі, масштаби збитків, завданих цьому ядерному дослідницькому центру, вражають і навіть більше, ніж очікувалося. Маштаби й інтенсивність нападів на ХФТІ порушують всі сім основних принципів ядерної безпеки, які я позначив на початку конфлікту”, – заявив Рафаель Гроссі.

За інформацією МАГАТЕ, установка “Джерело нейтронів” у ХФТІ продовжує перебувати в глибокому підкритичному стані, в який її перевели в перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Радіоактивний запас установки низький, а перевищень рівнів радіації на об’єкті немає. При цьому перевіряючі зазначили, що обстрілами пошкоджено інфраструктуру об’єкта, систему охолодження та будівлю, де знаходиться дизель-генератор.

“Під час місії цього тижня група експертів МАГАТЕ виявила на об’єкті ще більші збитки, ніж повідомлялося раніше: постраждали майже всі будівлі на об’єкті, багато з яких, ймовірно, не підлягають ремонту. Заступник генерального директора “ХФТІ” повідомив групу МАГАТЕ, що тільки за перші три тижні конфлікту об’єкт пережив близько ста випадків ракетних ударів і обстрілів, а електрика та вода були відключені більше місяця. У багатьох будівлях і об’єктах досі немає опалення та електроенергії, а вікна у більшості розбиті. Персонал працює над тим, щоб закрити вікна та відновити тепло та електроенергію до зими”, – сказано в офіційній заяві агентства.

Щодо другого об’єкта, на якому побували інспектори МАГАТЕ, – спецкомбінату “Радон”, то він у ході конфлікту не постраждав. Хоча експерти повідомили, що під час свого візиту чули поодаль “звуки неодноразових артилерійських обстрілів”.

Щодо безпосередніх цілей візиту інспекторів – а саме перевірки того, як Україна виконує гарантії в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, то жодних порушень не виявили. Немає змін у конструкції “Джерела нейтронів” та інвентарному списку ядерного матеріалу в ННЦ “ХФТІ”; перевіривши всі гарячі камери на майданчику, не виявили “жодних ознак незадекларованого ядерного матеріалу чи діяльності”.

“Експерти перевірили всю територію майданчика за допомогою радіаційного монітора і не виявили жодних джерел радіації, з вимірюваннями на фоновому або близькому рівні”, – наголосили в МАГАТЕ.

Єдине, що місія не змогла перевірити – ядерний матеріал “Джерела нейтронів” – через відсутність живлення. Після відновлення енергопостачання об’єкта проведуть додаткову перевірку.

Зазначимо, що місія МАГАТЕ, яка побувала в ННЦ “ХФТІ” та на “Радоні” – перша місія агентства, яка відвідала Харків за вісім місяців, що минули від початку повномасштабної війни.