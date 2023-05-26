ГУР: Окупанти готують сьогодні-завтра «ядерні» провокації” на Запорізькій АЕС

Окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки, повідомили у ГУР.

«Найближчі години рашисти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції. Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну», – повідомили в ГУР про плани росіян.

Щоб максимально приховати свої дії, росіяни зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

Мета цієї акції — спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу.